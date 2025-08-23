Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Adelaide e Umberto stipulano un patto segreto!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni sulla decima stagione de Il Paradiso delle Signore che riguardano Adelaide e Umberto, e un patto segreto.

Cosa accadrà tra Adelaide e Umberto nel corso della decima stagione de Il Paradiso delle Signore? Le Anticipazioni della soap di Rai 1, in arrivo con le nuove puntate a settembre 2025, ci rivelano che i due stringeranno un patto segreto che riguarda Odile. Scopriamo insieme maggiori dettagli sulle trame.

Il Paradiso delle Signore 10: Umberto vuole Odile nel testamento

Sul finire della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, prima di sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico al cuore in condizioni davvero disperate, la contessa Adelaide di Sant’Erasmo ha rivelato a Umberto Guarnieri che Odile è la sua figlia biologica. Una notizia che ha sconvolto Umberto, il quale ha sin da subito provato un misterioso legame d’affetto per la giovane e intraprendente figlia della contessa, e ora finalmente ha capito il motivo di questa connessione profonda tra loro. Adelaide ha chiesto a Umberto di non rivelare ancora nulla alla figlia, attendendo che lei si riprendesse dall’operazione, trascorrendo le vacanze estive in compagnia del suo amato Marcello Barbieri. Le Anticipazioni sulla nuova stagione della soap di Rai 1, tuttavia, ci rivelano che una volta tornata a Milano, Adelaide dovrà immediatamente affrontare Umberto che ha una richiesta ben precisa da sottoporle: vuole Odile nel suo testamento.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Umberto, Adelaide e il patto segreto

Dopo essersi ripresa dalla difficile convalescenza derivata dalla sua operazione al cuore, Adelaide tornerà a Milano insieme a Marcello con il quale ha trascorso le vacanze estive lontano dalla città per ripoarsarsi al meglio, e troverà Umberto Guarnieri ad aspettarla. Il Commendatore ha ricevuto una notizia bomba e ha meditato a lungo sul da farsi dunque, appena Adelaide tornerà a Villa Guarnieri, farà in modo di parlarle da solo per comunicare la sua decisone: vuole inserire Odile nel suo testamento, in quanto sua figlia biologica. Le Anticipazioni ci rivelano che la contessa sarà molto stupita da questa richiesta e si appellerà ad un patto segreto che lei e Umberto hanno stretto prima dell’estate. Di cosa si tratta? Al momento non si hanno ulteriori dettagli ma con tutta probabilità questo patto potrebbe riguardare il modo in cui comunicare ad Odile che è proprio il Commendatore suo padre.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Odile a capo di Galleria Milano Moda

Mentre i sue genitori discutono di patti segreti e altro, Odile si troverà alle prese con un compito molto importante durante la decima stagione de Il Paradiso delle Signore. La ragazza, infatti, verrà messa a capo di Galleria Milano Moda e, mentre Salvatore Amato se ne va da Milano, Odile dovrà confrontarsi con un compiuto molto difficile a partire dalla ricerca della nuova stilista dopo l’addio di Giulia Furlan, cacciata poiché complice di Tancredi nel plagio della collezione di Botteri. Odile sarà all'altezza? Senza dubbio a pesare sul suo umore sarà l'attrazione per Matteo Portelli, che non riuscirà più a nascondere anche se lui si è fidanzato con un'altra.