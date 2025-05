Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Rosa e Giulia fuori dalla Soap, quando iniziano le riprese

Anticipazioni TV

Le prime Anticipazioni della decima stagione de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che non ci saranno Rosa e Giulia. Ecco i dettagli sulla soap di Rai 1.

Tra pochi giorni inizieranno le riprese della decima stagione de Il Paradiso delle Signore, che torna a settembre 2025 su Rai 1 con le nuove puntate. Nella soap ci saranno grande riconferme nel cast ma anche addii dolorosi per il pubblico, a partire da quello di Rosa Camilli e Giulia Furlan. Ecco i dettagli e le Anticipazioni.

Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: quando iniziano le riprese

Tutto pronto per il primo ciak della decima stagione de Il Paradiso delle Signore. Le riprese della nuova stagione della soap in onda su Rai 1 inizieranno il 26 maggio 2025 e si protrarranno per settimane, poi la fase di post produzione e infine la messa in onda delle nuove puntate, previste per settembre 2025 al consueto orario. Confermati alcuni dei personaggi principali de Il Paradiso delle Signore come la contessa Adelaide di Sant’Erasmo e Marcello Barbieri, poi Umberto Guarnieri che dovrà rivelare a Odile di essere il suo padre biologico nella prossima stagione, ma anche Matteo Portelli che ormai è entrato nel cuore dei telespettatori. Ritroveremo anche Mimmo e Agata, che ora hanno finalmente ammesso i rispettivi sentimenti, poi Enrico e Marta Guarnieri dopo l’attentato sventato ai danni del dottore da parte dei criminali, che non volevano farlo testimoniare. Torna anche Maria Puglisi? Il pubblico ci spera, molti sentono la mancanza della giovane stilista e sarebbero curiosi di scoprire come reagirebbe Matteo, che ora è molto preso da Odile ma che non potrebbe rinnegare il suo grande amore per Maria.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Rosa e Giulia fuori dal cast

E per tante riconferme nel cast della decima stagione de Il Paradiso delle Signore, ci saranno anche alcuni addii dovuti. Iniziamo parlando di quello di Rosa Camilli. Dopo aver lasciato Il Paradiso per lavorare con Tancredi di Sant’Erasmo, sperando così di allontanarsi anche dai sentimenti che nutre per Marcello Barbieri dopo il loro bacio appassionato, Rosa ha scoperto il coinvolgimento di Tancredi nel plagio della collezione moda di Gianlorenzo Botteri e ha capito di non potersi fidare. Rosa è tornara a Bologna da sua madre, rifiutando di riprendere il suo vecchio lavoro, dunque Rosa non sarà nel cast della decima stagione della soap di Rai 1. Al momento è ufficiale, a meno di improvvise variazioni. Del resto Marcello ha deciso di rimanere al fianco della contessa, nonostante l’attrazione che prova per Rosa, e lei ha bisogno di riflettere sulla sua carriera e i propri sentimenti, dunque la sua story line è al momento esaurita.

Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Giulia lascia

Non solo Rosa Camilli lascerà Il Paradiso delle Signore e non sarà presente nella decima stagione della soap d Rai 1. Anche Giulia Furlan, infatti, non appare nel cast della nuova stagione della soap, e nel team di Galleria Milano Moda. La stilista ha un passato turbolento con Gianlorenzo Botteri, per un momento sembrava che potessero tornare insieme ma lui poi le ha preferito Delia, spezzandole il cuore e facendola infuriare. Giulia ha accettato di copiare e plagiare la collezione di Botteri, e questo oltre ad essere stata un vendetta personale, ha rappresentato anche un momento molto basso per la sua carriera soprattutto quando Marcello Barbieri ha scoperto del coinvolgimento di Rita e ha deciso di denunciare Tancredi. Dunque, nella prossima stagione non ci sarà Giulia ma chi prenderà il suo posto? Al momento non è chiaro, è possibile anche che Tancredi e Umberto cambino rotta e che Galleria Milano Moda chiuda per sempre i battenti.