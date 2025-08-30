Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: novità per Irene Cipriani, ritrova l'amore?

Anticipazioni TV

Cosa accadrà a Irene Cipriani nella decima stagione de Il Paradiso delle Signore? Le Anticipazioni sulle trame della soap di Rai 1 ci rivelano che la capo commessa del grande magazzino riceverà la visita di una figura misteriosa del suo passato. Ma di chi si tratta? Forse un nuovo amore?

Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Irene fa un incontro inatteso

Le Anticipazioni sulla decima stagione de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nel corso delle nuove puntate ci sarà ampio spazio dedicato alla story line di Irene Cipriani. La capo commessa è rimasta sola dopo la fine della sua relazione con Alfredo Perico, con il quale ha provato anche a ricucire i rapporti ma inutilmente. Poco dopo, Irene ha scoperto che l’affascinante Leonardo Crespi, che ha seguito a Londra sperando nella nascita di un nuovo amore, per poi scoprire che lui l’ha semplicemente truffata. Ci sarà un nuovo amore per lei nel corso della decima stagione della soap? Le Anticipazioni ci rivelano, per il momento, che Cirpiani farà un incontro inaspettato con una persona che fa parte del suo passato. Ma di chi si tratta? Ecco i dettagli.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10: Irene trova l’amore?

Sappiamo che nel corso della decima stagione de Il Paradiso delle Signore, nelle puntate che andranno in onda su Rai 1 a partire dall’8 settembre 2025, Irene Cipriani si troverà a convivere forzatamente con Johnny, nuovo protagonista ovvero il cugino di Delia, che è giunto a Milano aspirando a diventare un musicista professionista. Tra Irene e Johnny nascerà un rapporto molto teso dal momento che i due intendono la vira e i suoi principi in maniera davvero opposta. A complicare la situazione della capo commessa del Paradiso, poi, sarà l’ingresso in scena di una persona del suo passato. Al momento le Anticipazioni sulla soap non ci rivelano di chi si tratta, ma potrebbe essere il padre di Irene che lei ha spesso nominato ammettendo di avere con lui un rapporto complicato. I fan della soap, comunque, sperano che finalmente per Irene arrivi il lieto fine con l’ingresso in scena di un nuovo amore e chissà che il rapporto conflittuale con Johnny non si riveli essere poi l’inizio di una love story.

Cosa accadrà nelle prime puntate de Il Paradiso delle Signore 10

Le Anticipazioni sulle prime puntate della decima stagione de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Adelaide rimarrà spiazzata dalla proposta di nozze di Marcello, che partirà poi con Rosa per Bologna lasciando così spazio a Umberto di provare a riconquistare la contessa. Mentre il Commendatore discute con Adelaide su come e quando rivelare ad Odile che lui è il suo vero padre biologico, la ragazza verrà messa a capo di Galleria Milano Moda e dovrà cercare una nuova stilista dopo l’addio di Giulia Furlan. Momenti di tensione per Salvatore Amato, che discute con la famiglia di Elvira Gallo a proposito del battesimo del figlio Andrea, ma che in generale non sopporta più le interferenze continue dei suoceri. Ciro e Concetta vivranno delle tensioni quando lui cambierà lavoro mentre Tancredi, dopo la denuncia ricevuta a causa del suo inganno con la complice Rita, non sarà presente nelle prime puntate.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.