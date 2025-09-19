Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Matteo vuole Odile, Ettore non demorde

Anticipazioni TV

Ecco cosa accadrà nelle nuove puntate della decima stagione de Il Paradiso delle Signore. Scopriamo insieme le Anticipazioni sulle trame della soap di Rai 1.

Matteo pensa ancora ad Odile, lei ha baciato Ettore ma non riesce a dimenticarsi del fratellastro di Marcello Barbieri, ed ecco che l’intrigo è servito. Cosa accadrà nelle prossime puntate della decima stagione de Il Paradiso delle Signore? Scopriamo insieme le Anticipazioni su questo nuovo triangolo amoroso nella soap di Rai 1.

Matteo sente nostalgia di Odile nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Nelle nuove puntate della decima stagione de Il Paradiso delle Signore, presto in onda su Rai 1, Matteo Portelli inizia a ripensare sempre più spesso al suo rapporto con Odile. Quando Adelaide e sua figlia vengono messe in ridicolo da un articolo tagliente, che mina la loro posizione pubblica, Matteo coglie l’occasione per tornare a parlare più approfonditamente con la figlia della contessa, mostrandole che di lui si può fidare e che lei è ancora importante nella sua vita. Odile, che nel frattempo nutre per Portelli sentimenti forti ma non ha il coraggio di ammetterlo e lui e a sé stessa vedendolo molto vicino a Marina Valli, è felice di questa vicinanza. Chi, invece, proprio non ne è contento è Ettore Marchesi, il nuovo stilista di Galleria Milano Moda che Odile ha baciato al Circolo, prima di scoprire che il ragazzo era stato assunto da Umberto Guarnieri. Le Anticipazioni, infatti, ci rivelano che Ettore farà di tutto per allontanarli.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ettore tra Matteo e Odile

Quando Adelaide e Odile vengono prese di mira in un diffamante articolo di giornale che le mette in cattiva luce, Matteo Portelli si riavvicina alla ragazza. Entrambi sono segretamente molto felici di essere di nuovo insieme: Matteo non ha mai smesso di pensare ad Odile, infatti, mentre lei nutre da sempre forti sentimenti che non ha mai rivelato per paura che non fossero corrisposti. Ettore, che ha baciato Odile prima di essere assunto come stilista a Galleria Moda Milano, ha fiutato che tra loro c’è qualcosa di importante ma non ha di certo intenzione di mettersi da parte. Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, infatti, Ettore si metterà in mezzo il più possibile per separarli. Ad aggravare la situazione, poi, ci si metterà il malore di Marina Valli.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Matteo al fianco di Marina

Proprio quando si apriva uno spiraglio per una nuova possibilità di contatto, Matteo e Odile saranno nuovamente separati da forze di causa maggiore. Marina Valli, infatti, avrà un malore e Matteo si sentirà in obbligo di rimanere al suo fianco, soprattutto quando l’attrice verrà ricoverata in attesa di essere operata da Enrico, e anche al Paradiso tutte le dimostreranno solidarietà, preparandole un corredo per la degenza. Nonostante il suo pensiero sia costantemente rivolto ad Odile, senza la quale non riesce neppure più a scrivere musica, Portelli dovrà fingersi il premuroso fidanzato di Marina, per la quale ormai è chiaro non prova alcun forte sentimento. La situazione si ribalterà? Sicuramente ad entrambi serve uno scossone che faccia passare loro la paura di aprirsi.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.