Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Odile pensa ancora a Matteo ma bacia il suo nuovo stilista!

Ecco le Anticipazioni sulle nuove trame della decima stagione de Il Paradiso delle Signore, l'amata soap di Rai 1, che riguardano il nuovo interesse romantico di Odile di Sant'Erasmo.

Cosa accadrà nelle nuove puntate della decima stagione de Il Paradiso delle Signore? Le Anticipazioni ci rivelano che Odile avrà un incontro con un misterioso ragazzo al Circolo, con il quale scatterà un bacio passionale. Poco dopo la figlia di Adelaide e Umberto scoprirà che si tratta del nuovo stilista di Galleria Milano Moda. Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap di Rai 1.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Odile bacia uno sconosciuto

Nelle prossime puntate della decima stagione de Il Paradiso delle Signore per Odile ci sarà un vero e proprio colpo di scena. Ancora turbata dal gesto di Marina Valli durante la sfilata al Paradiso, che ha messo in chiaro che Matteo Portelli è ormai suo, la figlia di Adelaide e Umberto si troverà al Circolo dove farà la conoscenza di un misterioso e affascinante ragazzo. Le Anticipazioni sulla soap di Rai 1 ci rivelano che Odile si lascerà andare, forse anche proprio per cercare di dimenticare Matteo al quale non riesce proprio a smettere di pensare, e alla fine scatterà un bacio passionale con questo sconosciuto. La ragazza sarà su di giri, curiosa di scoprire di più della misteriosa persona che potrebbe entrare nella sua vita ma non si potrebbe certo aspettare di ritrovarlo a Galleria Milano Moda per volere di Umberto!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ettore nuovo stilista di Galleria Milano Moda

Ancora sconvolta per Marina Valli e Matteo Portelli, per il quale prova un sentimento che proprio non riesce a cancellare, Odile si lascerà andare e bacerà un misterioso ragazzo al Circolo. Ma di chi si tratta? Le Anticipazioni sulle nuove puntate della decima stagione de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che si tratta di Ettore Marchesi, nuovo stilista scelto da Umberto Guarnieri per Galleria Milano Moda. Da quando Tancredi se ne è andato, allontanato a causa dello scandalo legato a Rita e alla sottrazione dell’idea di Botteri per la sua line ali moda per il Paradiso, Umberto ha affidato le redini del magazzino a Odile che ha preso molto sul serio il suo compito. Per questo la ragazza rimarrà scioccata nel ritrovarsi davanti Ettore, dopo il loro bellissimo bacio, come nuovo stilista. Ma non è tutto: Odile, infatti, lo osserverà e inizierà a pensare che non è la persona giusta per il compito, ma il padre l’ascolterà?

Ettore insospettisce Odile nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Odile bacia Ettore Marchesi e poi scopre che è proprio lui il nuovo stilista, scelto da Umberto Guarnieri, per Galleria Milano Moda. La ragazza si troverà in una situazione imbarazzante dato che Ettore le piace ma non crede che sia uno stilista adatto a risollevare il nome del magazzino dopo lo scandalo. Ma non è tutto. Le Anticipazioni sulla soap di Rai 1, infatti, ci rivelano che Ettore si comporterà in modo piuttosto strano e misterioso. Lo stilista nasconde qualcosa e farà una telefonata enigmatica che allarmerà sulle sue reali intenzioni. Cosa ci fa davvero a Milano? Ha qualche conto in sospeso con Umberto?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.