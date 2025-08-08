Il Paradiso delle Signore 10, Anticipazioni: Enrico è un bugiardo, perché sta mentendo a Marta?

Anticipazioni TV

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, Enrico continua a mentire a Marta. Ecco le Anticipazioni sulla decima stagione della soap di Rai 1.

Tante novità nella decima stagione de Il Paradiso delle Signore ma anche i protagonisti della soap di Rai 1 più amati di sempre. In attesa della messa in onda delle nuove puntate a settembre 2025, ecco un’Anticipazione sulle trame che riguarda Enrico e Marta Guarnieri. Lui cambierà vita, rimanendo al fianco della compagna, ma sarà anche costretto a mentirle, ecco perché.

Enrico lascia Il Paradiso delle Signore

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in arrivo a settembre 2025, Enrico e Marta Guarnieri continuano a formare una coppia solida e molto innamorata. Non è stato facile per la figlia di Umberto lasciarsi andare nuovamente ad una storia d’amore travolgente, dopo la delusione della fine del suo matrimonio con Vittorio Conti, ma Enrico è stato capace di farle capire che poteva contare su di lui e che l’amava davvero. Inizialmente la coppia ha tenuto nascosta la relazione, ma la verità è inevitabilmente venuta a galla. Enrico si trovava in una posizione scomoda, dal momento che non poteva rivelare tutta la verità sulla sua vita, poiché testimone chiave in un maxi processo a Roma. Nel corso della decima stagione dell’amata soap di Rai 1, Enrico lascerà il posto da magazziniere al Paradiso per tornare ad esercitare la sua vera professione, quella di medico, dopo aver salvato la vita alla contessa con un’operazione a dir poco complicata e disperata, e dopo essere sfuggito ad un attentato grazie a Mimmo, messo alle strette da Agata.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10: Enrico torna a fare il medico

Dopo essere sfuggito ad un attentato grazie a Mimmo, che ha iniziato a nutrire sospetti su alcuni brutti ceffi che si aggiravano per Il Paradiso alla ricerca di informazioni sul conto del compagno di Marta Guarnieri, Enrico ha deciso di tornare a praticare la sua professione di medico. L’operazione al cuore che ha permesso di salvare la vita di Adelaide di Sant’Erasmo gli ha fatto capire che il suo amore per la medicina è troppo grande per essere nascosto per paura della ritorsione di quei criminali, che dopo il processo dovrebbero ormai essere fuori gioco. Tuttavia, il dottore sarà anche protagonista di un segreto che terrà nei confronti di Marta, un segreto in buona fede che potrebbe avere tuttavia conseguenze disastrose minando la fiducia che la figlia di Umberto nutre nei suoi confronti. Ma di cosa si tratta? Scopriamo insieme le Anticipazioni a riguardo.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Enrico non sta bene

Pur essendo tornato a praticare a pieno regime la professione di medico, Enrico non sta ancora benissimo e continuerà ad avvertire un forte dolore al braccio. Non volendo preoccupare Marta, tuttavia, Enrico deciderà di non rivelarle il dolore che continua a sentire al braccio ma alla fine questo segreto potrebbe ritorcerglisi contro dato che, stando alle Anticipazioni sulla decima stagione de Il Paradiso delle Signore, la giovane Guarnieri scoprirà tutta la verità. Questo segreto diventerà un grande problema per loro in un momento già delicato, che potrebbe portarli ad una crisi? Lo scopriremo nelle nuove puntate della soap in onda su Rai 1 a partire da settembre 2025.