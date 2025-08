Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Agata mette Mimmo alle strette, i due si lasciano?

Anticipazioni TV

Cosa accadrà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore? La decima stagione della soap è in arrivo a settembre su Rai 1 ma nel frattempo anche un'anticipazione che riguarda Agata e Mimmo.

Cosa accadrà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore? La decima stagione dell’amata soap di Rai 1 approda a settembre 2025 e scopriamo insieme le Anticipazioni che riguardano Agata e Mimmo. Cosa accadrà a questa giovane coppia? Il viaggio in Francia della piccola di casa Puglisi sarà cruciale per loro.

Agata torna dalla Francia nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Agata è arrivata a Milano con la sua famiglia e si è ambientata subito, affascinata dal clima della grande città ben diverso da quello della Sicilia. La sorella minore di Maria Puglisi ha lottato per i suoi sogni, andando anche contro alle rigide regole del padre Ciro, che darà una svolta alla sua vita nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. Nel corso della nona stagione della soap di Rai 1, Agata si è trovata a convivere forzatamente con Mimmo, ma alla fine ha capito quanto lui fosse un ragazzo pieno di passioni e valori, e alla fine i due si sono innamorati. A settembre ritroveremo Agata di ritorno da un appassionante viaggio a Parigi, dove ha soggiornato per alcune settimane presso la sorella maggiore Maria, che ormai da tempo ha lasciato l’Italia a favore della Francia, per continuare la sua brillante carriera di stilista. Questo viaggio, tuttavia, avrà delle conseguenze sul suo rapporto con Mimmo. Ecco le Anticipazioni.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10: Agata vuole partire

Dopo aver trascorso diverse settimane in Francia, in compagnia della sorella maggiore Maria, Agata Puglisi torna a Milano ma il suo ritorno non sarà dei migliori. Nel corso della decima stagione della soap di Rai 1, infatti, la ragazza ammetterà di essere rimasta molto affascinata dal clima che si respira a Parigi, che l’ha ispirata anche nella sua passione per il disegno. Agata è convinta che quella città faccia al caso suo e inizierà a sognare ad occhi aperti di potersi trasferire lì. Ovviamente ci sono due ostacoli da arginare: convincere il padre e la madre a lasciarla andare in Francia alla ricerca della sua strada, in un momento delicato per la sua famiglia dato che le Anticipazioni ci hanno rivelato che tra i Puglisi ci sarà maretta, e poi parlare della questione con Mimmo. Il suo fidanzato ha dimostrato più volte di essere un ragazzo buono e in grado di comprenderla, ma di certo non si aspetta una richiesta del genere.

Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Mimmo e Agata si lasciano?

Cosa accadrà quando Agata rivelerà a Mimmo la sua intenzione di trasferirsi in Francia? Le Anticipazioni della decima stagione de Il Paradiso delle Signore, in arrivo a settembre 2025 su Rai 1 al consueto orario, ci rivelano che Agata deciderà di trasferirsi in Francia. Mimmo, tuttavia, non può lasciare il suo lavoro nelle forze dell’ordine così facilmente, soprattutto dopo tutti i disguidi che ci sono stati con il suo superiore, e così si porrà una problematica non da poco. Giovani e innamorati, Agata e Mimmo sceglieranno di provare ad avere una relazione a distanza? Sappiamo che questo molto spesso non ha funzionato, e dunque c’è da chiedersi se il possibile trasferimento della Puglisi non segnerà la fine di questa love story che ha appassionato i telespettatori della soap. Lo scopriremo nelle nuove puntate, occhi puntati sulla coppia.