Il Paradiso delle Signore 10, Anticipazioni: Ciro dà una svolta alla sua vita

Anticipazioni TV

Ciro pronto a cambiare vita? Ecco cosa accadrà nella decima stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda a settembre 2025 su Rai 1.

Novità nella decima stagione de Il Paradiso delle Signore anche per Ciro Puglisi. Il capo famiglia che si è ambientato a Milano tra un dramma e l’altro, stando alle Anticipazioni sulla soap in onda su Rai 1, riceverà una bella sorpresa ovvero una svolta lavorativa che gli potrebbe permettere di cambiare vita. Peccato che questo porterà maretta nel suo rapporto con la moglie Concetta.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10: novità per Ciro

Il Paradiso delle Signore torna a settembre 2025 con la nuova stagione della soap in onda su Rai 1 ed ecco una Anticipazioni sul futuro di Ciro Puglisi nelle nuove puntate. Dopo essersi trasferito a Milano con la famiglia per raggiungere la figlia Maria, Ciro ha trovato lavoro presso la Caffetteria e qui ha intrecciato una serie di rapporti sinceri, riuscendo a farsi volere bene da tutti. Non sono mancati i drammi ovviamente, come le discussioni con la moglie Concetta, ma anche quelle con la figlia minore Agata che ha disatteso sistematicamente tutte le sue aspettative, finché l’uomo ha capito che occorreva essere meno severo con la figlia e più fiducioso delle sue capacità. L’arrivo di Mimmo ha portato nuovo scompiglio ma Ciro ha gestito tutto per il meglio, dimostrandosi un bravo e generoso capofamiglia. Nel corso della nuova stagione ci sarà una grande novità per lui, ecco tutti i dettagli.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10: Ciro cambia lavoro

Da quando è approdato a Milano, lasciando la Sicilia per essere più vicino alla figlia Maria, che nel frattempo si è trasferita a Parigi per seguire un noto stilista che ha creduto nel suo talento, Ciro Puglisi lavora alla Caffetteria. Nel corso della decima stagione della soap in onda su Rai 1, Ciro continuerà ad aiutare e si impegnerà sempre di più nei confronti di Salvatore, che è diventato da poco padre di Andrea Maria e che avrà un bel da fare con il neonato, il quale darà qualche preoccupazione ai suoi genitori. Le Anticipazioni, tuttavia, ci rivelano che per Ciro arriverà un’improvvisa e inaspettata proposta di lavoro che potrebbe dare una svolta alla sua vita. Ma come reagirà Concetta? Scopriamo insieme le Anticipazioni sulle nuove puntate della soap, che parlano anche di un ritorno di fiamma tra Umberto e Adelaide.

Il Paradiso delle Signore 10: Ciro e Concetta in lite

Come abbiamo potuto osservare nel corso della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, il rapporto tra Ciro e Concetta Puglisi non è tutto rose e fiori. Ma cosa accadrà nella nuova stagione della soap di Rai 1? Ciro riceverà una proposta di lavoro inaspettata ma questo creerà nuova tensioni con sua moglie, e così la coppia dovrà affrontare nuovamente un periodo di crisi anche se la forza del loro amore potrebbe fargli superare le incomprensioni. Anche Agata torna a Milano, nel frattempo, dopo aver trascorso l’estate a Parigi dalla sorella Maria, ed è talmente entusiasta che medita di lasciare la città per trasferirsi in Francia. Ma come la prenderà Mimmo? Il lavoro del suo fidanzato non gli permette di cambiare vita facilmente, dunque c’è da scommettere che tra loro ci saranno momenti importanti di riflessione sul futuro.