Il nostro generale: Stasera la Prima Serata della Fiction di Rai 1 su Carlo Alberto dalla Chiesa

I primi anni Settanta e la costituzione del nucleo antiterrorismo per fronteggiare la minaccia delle Brigate Rosse. Tutte le anticipazioni sulla prima serata su Rai 1 de Il nostro generale, la storia dell'eroico carabiniere Carlo Alberto dalla Chiesa.

Un uomo di stato, che non ha mai vissuto un giorno di pace, come diceva. Impegnato nella Resistenza durante gli anni più duri della Seconda guerra mondiale, poi nelle maggiori battaglie del nostro paese contro poteri sovversivi come la mafia e il terrorismo. Il nostro generale è l'attesa fiction diretta da Lucio Pellegrini (e Andrea Jublin), in onda in quattro prime serate a partire da stasera lunedì 10 gennaio su Rai 1, dedicate a una delle figure più meritevoli della storia repubblicana, troppo spesso dimenticato: Carlo Alberto dalla Chiesa.

Il tutto nei dieci anni cruciali, dal 1973 al 1982, quando venne barbaramente assassinato a Palermo. Il suo contributo, raccontato nella serie interpretata da Sergio Castellitto, lo vede organizzare con grande lungimiranza un nucleo interforze dedicato all'antiterrorismo, cogliendo dal punto di osservazione privilegiato di Torino, in pieno triangono industriale con Milano e Genova, come serpeggiasse nelle fabbriche uno slancio anti sistema veicolato dalle Brigate Rosse in una sedizione pura contro lo stato. Nel cast de Il nostro generale, scritta da Monica Zapelli e Peppe Fiore e prodotta da Simona Ercolani per Stand By Me con Rai Fiction, anche Teresa Saponangelo (nei panni della moglie del generale), Antonio Folletto, Flavio Furno, Andrea Di Maria, Viola Sartoretto, Roberto De Francesco, Ninni Bruschetta, Enrico Lo Verso e molti altri.

Le anticipazioni sulla Prima Puntata de Il nostro generale

Episodio 1 Il colonnello

1973. Il Colonnello dalla Chiesa, comandante della Legione di Palermo, viene nominato Generale e trasferito insieme alla famiglia a Torino. La città è attraversata da tensioni e manifestazioni operaie. Ma c’è un gruppo di estremisti che da subito preoccupa dalla Chiesa più degli altri: la Brigate Rosse. Le loro azioni sempre più violente culminano nel sequestro del giudice Mario Sossi. Dalla Chiesa ottiene dal Ministro dell’Interno il permesso di formare una struttura nuova, il Nucleo speciale antiterrorismo. Tra i ragazzi scelti da dalla Chiesa, spicca un giovane pugliese, Nicola.

Episodio 2 I ragazzi del Generale

Il lavoro del Nucleo nonostante l’entusiasmo e i metodi innovativi del generale, parte in salita. Hanno pochi mezzi, sono guardati con sospetto all’interno dell’Arma, ma soprattutto non riescono a portare quei risultati immediati che a Roma pretendono da loro. Dalla Chiesa decide di infiltrare nell’organizzazione Frate Mitra, al secolo Silvano Girotto, un prete rivoluzionario. Grazie a lui, vengono individuati i capi brigatisti Curcio e Franceschini.