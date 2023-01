Il Nostro Generale: le Anticipazioni sulla Terza Puntata della Fiction di Rai 1

Anticipazioni TV

Nuovo appuntamento con la fiction della prima serata di Rai 1 Il nostro generale che torna a raccontare il nucleo antiterrorismo e il suo iconico ideatore Carlo Alberto dalla Chiesa. Le anticipazioni sulla puntata di stasera.

Prosegue il racconto degli ultimi dieci anni di vita personale e professionale di Carlo Alberto dalla Chiesa. Questa sera, lunedì 16 gennaio su Rai 1, terzo appuntamento (il quarto e ultimo andrà in onda domani, martedì 17 gennaio) con Il Nostro Generale, serie di Lucio Pellegrini, co-prodotta da Rai Fiction – Stand by me, che racconta la storia del nucleo speciale antiterrorismo creato dal Generale Carlo Alberto dalla Chiesa per combattere l’attacco delle brigate rosse allo Stato italiano. Protagonista è Sergio Castellitto, al suo fianco Antonio Folletto e Teresa Saponangelo.

Una serie scritta da Monica Zapelli e Peppe Fiore, con la consulenza storica di Giovanni Bianconi e con il coinvolgimento della famiglia dalla Chiesa, dei veri membri del Nucleo e di alcuni magistrati che hanno partecipato alle indagini e istituito i processi, che hanno permessi di riscostruire e raccontare non solo la ricostruzione accurata di una vicenda storica ancora poco conosciuta, ma anche il racconto più intimo e personale della vita dei protagonisti. Lo dimostra bene una scena che vi presentiamo un anteprima, in cui Dalla Chiesa incontra in carcere Patrizio Peci, brigatista diventato collaboratore di giustizia, il primo pentito importante dell'organizzazione, con cui il generale ebbe un rapporto molto intimo, diretto.

Il Nostro Generale: Le anticipazioni sulla Terza Puntata stasera su Rai 1

Episodio 5 La rivincita

Gli uomini di dalla Chiesa scoprono a Milano il covo di via Monte Nevoso. All’interno dell’appartamento trovano l‘archivio delle Brigate Rosse e le carte del Memoriale Moro. Dalla Chiesa è accusato di averne occultato alcune e si scatenano polemiche feroci. Mentre gli omicidi dei terroristi si moltiplicano, dalla Chiesa prepara un blitz per arrestare uno dei più importanti capi delle Brigate Rosse: Patrizio Peci.

Episodio 6 Il terrorista e il generale

Dopo essere sfuggito al primo blitz, nel febbraio del 1980 Peci viene arrestato. Dalla Chiesa lo convince a collaborare. Peci gli fornisce l’indirizzo di tre covi. L’irruzione in uno di questi, in via Fracchia a Genova, si conclude con la morte di quattro brigatisti e il ferimento di un carabiniere. Scoppiano nuove polemiche. Dalla Chiesa conosce una giovane crocerossina, Emanuela Setti Carraro.