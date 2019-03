Il Nome della Rosa: Stasera su Rai 1 la prima attesa puntata

Questa sera, lunedì 4 Marzo 2019, andrà in onda alle 21.25 su Rai 1 la prima puntata della Serie TV Evento Il Nome della Rosa, tratta dal best seller mondiale del 1980 di Umberto Eco. La serie ci condurrà attraverso un'indagine mozzafiato nelle cupe atmosfere di un'abbazia benedettina che nasconde incredibili misteri. Diretta da Giacomo Battiato, vanta nel cast attori del calibro di John Turturro e Rupert Everett. Il Nome della Rosa verrà trasmessa in contemporanea in ultra HD su Rai4k, canale 210 della piattaforma tivùsat, e in streaming su Rai play.



Il Nome della Rosa Serie TV: Clip Ufficiale della Serie TV - HD

Ecco la trama ufficiale della prima puntata de Il Nome della Rosa in onda stasera alle 21.25 su Rai 1:

Italia, 1327, religione e politica si contendono il potere, il Papa e l'Imperatore sono in guerra. Adso è il figlio di un barone tedesco, desideroso di seguire la vita monastica, mentre il padre lo vorrebbe soldato. Durante il suo cammino incontra il frate francescano Guglielmo da Baskerville e decide di recarsi insieme a lui in una nota abbazia benedettina, situata tra le Alpi e famosa per la sua incredibile biblioteca. In quel luogo verrà deciso se la Chiesa dovrà mantenere potere e ricchezza o farsi povera ad imitazione di Cristo, dedita esclusivamente alla vita spirituale. Tuttavia una volta giunti sul luogo troveranno i monaci sconvolti per la morte di Adelmo un monaco miniaturista. L'abate incaricherà Gugliemo di risolvere il caso, prima che la delegazione papale guidata dal temibile Bernardo Gui arrivi all'abbazia. Nel contempo Adso viene attratto dalla figura di una ragazza occitana dai capelli rossi, in fuga dalla guerra, che vive nella foresta attorno all'abbazia. Il giorno seguente un altro monaco, di nome Venanzio sarà trovato morto all'interno di un barile di sangue di maiale. Tutte le tracce portano all'interno della biblioteca il cui ingresso è consentito solo al bibliotecario Malachia e al suo assistente Berengario. Intanto Gui, insieme alla sua armata, compie un massacro nei pressi di Pietranera, radendo al suolo un piccolo villaggio considerato un rifugio di eretici dolciniani. Qui perderanno la vita i familiari di Anna, una ragazza che anni prima vide i suoi genitori condannati e bruciati sul rogo dallo stesso Bernando Gui, poiché predicavano in favore di una Chiesa povera, umile e giusta. Nel frattempo Guglielmo ed Adso trovano un codice scritto dallo stesso Venanzio prima che venisse ucciso, decidono quindi di entrare nella biblioteca, ma Adso cadrà a terra in preda ad allucinazioni. Quali terribili misteri nasconde questa biblioteca?

La nostra intervista al regista Giacomo Battiato e a due degli interpreti della Serie TV il Nome della Rosa, Fabrizio Bentivoglio e Greta Scarano: