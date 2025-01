Il Conte di Montecristo: La Terza Puntata della Serie TV va in onda Stasera su Rai1

Anticipazioni TV

Questa sera, 27 gennaio 2025, non perdete i due nuovi episodi della serie evento Il Conte Di Montecristo. La vendetta di Edmond Dantès continuerà e diventerà sempre più subdola e piena di colpi di scena. Mercedes però comincerà ad avere più che un sospetto sulla vera identità del ricco conte.

Questa sera, lunedì 27 gennaio 2025, non perdete il terzo e penultimo appuntamento con Il Conte di Montecristo. La Serie TV evento con Sam Claflin, Lino Guanciale, Gabriella Pession, Nicolas Maupas, Michele Riondino, ci aspetta su Rai1 alle ore 21.30 con due nuovi episodi, il quinto e il sesto. La storia di vendetta universale di Edmond Dantès è arrivata a un punto di svolta. Il conte di Montecristo è pronto ad agire e troverà nuovi alleati che gli permetteranno di raggiungere i suoi obiettivi, che lo porteranno a perdere se stesso e la sua anima.

Il Conte di Montecristo: ecco dove eravamo rimasti

La vendetta de Il Conte di Montecristo, una delle identità che Edmond Dantès ha assunto, è cominciata. L’ex marinaio non può perdonare il tradimento che ha subito e con il quale ha perso tutto. Per questo non si è fatto scrupolo di usare Albert de Morcerf, figlio di Fernand e Mercedes, per i suoi scopi. Il ragazzo, che non sa nulla di quello che ha combinato suo padre in passato, si convince che il conte sia un uomo perbene anzi un eroe, visto che lo ha salvato dalla furia del criminale Vampa, in realtà uno degli scagnozzi migliori di Dantès. Il giovane cade completamente nella trappola e fa in modo di invitare Montecristo a Parigi, dove risiede la sua famiglia così come tutti i nemici del protagonista.

Montecristo sa che è arrivato il momento per agire e una volta comprata una bellissima villa nelle campagne parigine, organizza una festa dove racconta una storia su un neonato seppellito nel giardino della sua dimora, sconvolgendo Hermine Danglars e Villefort che, in passato, avevano fatto lo stesso con un loro figlio illegittimo. Mercedes invece comincia a sospettare che il conte possa essere il suo vecchio amore… ma per il momento non ha prove per dimostrarlo.

Il Conte di Montecristo, Anticipazioni: Ecco cosa succederà nella puntata in onda oggi

Nella terza puntata de Il Conte di Montecristo, in onda stasera – lunedì 27 gennaio 2025 – in prima serata su Rai1, la vendetta di Montecristo continuerà senza sosta. Edmond farà arrivare a Parigi una schiava algerina, dopo averne comprato la libertà. La ragazza di nome Haydée, era la figlia del sultano Ali Pascha. Il conte la porterà al ballo organizzato da Mercedes e Fernand affinché la giovane gli dica chi è l’uomo che anni prima aveva tradito suo padre, vendendola come schiava. Montecristo scoprirà che la fortuna di Danglars è dovuta all’uso illecito di informazioni sul governo e sarà pronto a metterlo in difficoltà finanziarie. Dovrà però trovare anche un modo per evitare che Valentine, la figlia maggiore di Villefort, sposi Franz D’Epanay e invece coroni il suo amore con Max Morrel, figlio dell’armatore de Pharaon, che tempo prima gli diede fiducia. Il tempo stringerà e a peggiorare il tutto ci si metterà Mercedes, che sembrerà aver capito che Montecristo è in realtà il suo Edmond.

Montecristo dovrà agire il prima possibile e chiederà a Jacopo di raggiungere Vampa e di portarlo a Parigi. Il ragazzo verrà introdotto in società con l’identità del ricco conte Spada. Danglars vedrà immediatamente un’opportunità di arricchirsi nel nuovo arrivato ma dovrà sciogliere il fidanzamento tra sua figlia Eugenie e Albert. In maniera molto subdola, Dantès convincerà il banchiere a scavare nel passato di Fernand e a trovare un cavillo per impedire le nozze. Intanto spingerà Noirtier a rivelare un segreto per far saltare le nozze tra Valentine e Franz ma la mattina successiva, la nonna di Valentine, la marchesa di Saint-Meran, arrivata in città per il matrimonio, verrà trovata avvelenata. I sospetti cadranno sulla nipote ma Hayedée confesserà di aver visto Heloise Villefort introdursi nel laboratorio di Montecristo e rubare una fiala. Il conte, orami capito che il suo vecchio amore ha capito chi è davvero, si rivelerà a Mercedes.

