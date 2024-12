Il Conte di Montecristo: Il Film evento con Pierre Niney e Pierfrancesco Favino va in onda Stasera e Domani su Canale5

Anticipazioni TV

Stasera 26 dicembre 2024 e domani 27 dicembre 2024 arriva il film evento Il Conte di Montecristo. Pierre Niney è Edmond Dantès, protagonista della storia di vendetta più famosa della letteratura. Nel cast anche Pierfrancesco Favino nel ruolo dell'Abate Faria.

Stasera, giovedì 26 dicembre 2024, e domani, venerdì 27 dicembre 2024, non perdete l’appuntamento con il film-evento, Il Conte di Montecristo, in prima serata e in prima visione su Canale5.

Il film, andato in onda per la prima volta - in Francia - il 28 giugno scorso, sarà diviso in due puntate, due grandi serate all’insegna di uno dei classici della letteratura francese, che racconta la storia di vendetta universale. A interpretare il suo protagonista, il cinico e appassionato Edmond Dantès, è Pierre Niney, vincitore di César come migliore attore per il biopic Yves Saint Laurent del 2014. Al suo fianco, oltre a un nutrito cast di artisti, anche Pierfrancesco Favino nel ruolo del mentore di Edmond, l’Abate Faria.

Il Conte di Montecristo: su Canale 5 il film evento in due prime serate da non perdere

Il Conte di Montecristo diretto da Matthieu Delaporte e Alexandre De La Patellière, è una delle nuove trasposizioni televisive dell’avvincente vendetta di Edmond Dantès. Il racconto è ambientato tra l’Italia, la Francia e il Mediterraneo negli anni tra il 1815 e il 1838, ovvero tra il regno di Luigi XVIII di Borbone e quello di Luigi Filippo D’Orleans. Protagonista della storia è un giovane marinaio, ventiduenne, Edmond Dantès, che sbarca a Marsiglia per coronare il suo amore con la bella Mercédès. Ma il suo destino è quello di cadere in un vile tranello, che lo costringerà a passare quattordici anni rinchiuso nel carcere di Château D’If, in un’isoletta al largo della sua città. In quegli anni il ragazzo, ormai diventato uomo, matura un desiderio di vendetta e, una volta evaso, vorrà punire chi lo ha tradito e lo ha costretto a un destino così infausto.

A Il Conte di Montecristo che vedremo questa sera su Canale5 seguirà, a gennaio, la serie TV evento, intitolata ugualmente Il Conte di Montecristo, con Sam Clafflin, presentata alla Festa del Cinema di Roma 2024.

Il Conte di Montecristo: ecco la Trama del Film in onda stasera e domani su Canale5

Il Conte di Montecristo ci farà compagnia stasera e domani, 26 e 27 dicembre 2024. Ecco la trama:

Siamo a Marsiglia ed è il 1815, un anno di grandi sconvolgimenti per l’Europa. Edmond Dantès, un giovane ventiduenne, è stato appena promosso a capitano della nave su cui ha sino a ora prestato servizio e può finalmente sposare la sua amata Mercédès. Purtroppo però il suo successo sia nella vita privata che nella carriera, gli attirano grande gelosia da più parti. Tra questi ci sono alcune suoi “amici” e il cugino della sua fidanzata, da sempre innamorato di lei. A causa di una congiura ordita contro di lui, Edmond viene accusato di essere un bonapartista e in quanto nemico viene rinchiuso nel duro carcere di Château d’If, dove trascorre ben 14 anni in solitudine. Dopo questi anni incontra l’Abate Faria, un uomo molto colto, letterato, poliglotta e dedito alle scienze, che ha cominciato a scavare dei tunnel tra una cella e l’altra, deciso a evadere, e che proprio così facendo è riuscito a creare un passaggio tra di loro. Edmond ha ormai 36 anni e si è rassegnato a morire in quella lurida prigione. Il racconto di Faria, che gli rivela di aver un grande tesoro e di volerlo andare a prendere sull’Isola di Montecristo, lo convince a non mollare. L’abate prende in grande simpatia e capito che il suo tempo sta ormai per scadere, decide di insegnargli tutto quello che sa, affinché lui sia il suo erede.

Edmond impara ogni cosa che gli insegna il suo maestro, mentore ma soprattutto amico e, dopo la morte di Faria, riesce a evadere. Una volta libero decide di mettere in atto la sua vendetta contro chiunque lo abbia tradito e per farlo assume diverse false identità, per non farsi riconoscere e per agire nell’ombra. Tra le varie false facce che assume c’è quella del Conte di Montecristo, con cui corteggia molti dei suoi nemici, diventati ora dignitari di alto rango. Il suo obiettivo è solo uno, ovvero vendicarsi ma il prezzo da pagare sarà pesantissimo: perderà la sua anima.

Il Conte di Montecristo va in onda il 26 e il 27 dicembre 2024 in prima visione su Canale5, alle ore 21.40.