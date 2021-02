Il Commissario Ricciardi: Vipera, la quinta puntata stasera 22 febbraio su Rai 1

Anticipazioni TV

Ci avviciniamo alla fine del ciclo della prima stagione de Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale e Antonio Milo, dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Stasera 22 febbraio ci sarà un piccolo salto temporale, e andrà in onda Vipera, sulla cui trama vi diamo delle anticipazioni.

Si avvicina alla conclusione la prima stagione de Il Commissario Ricciardi, le 6 puntate di 100 minuti ciascuna in prima serata su Rai 1 che hanno trasposto in suoni e immagini le belle storie inventate dallo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni e amatissime dai lettori. La penultima puntata, Vipera, va in onda stasera 22 febbraio alle 21.25. Eppure, come sanno tutti coloro che hanno letto i romanzi, dopo “Il giorno dei morti. L'autunno del commissario Ricciardi”, arrivano l'inverno, il presepe e il Natale di “Per mano mia”, uno dei romanzi più belli, intensi e drammatici della serie. Ma il titolo che va in onda stasera è tratto dal sesto volume, pubblicato nel 2012, l'anno dopo il precedente. Quando abbiamo intervistato il regista Alessandro D'Alatri in sede di presentazione di serie, ci aveva detto che avevano deciso di posporlo per “problemi editoriali”, non sappiamo di che genere, e quindi, se ci sarà - come appare probabile dato il grande successo della prima - una seconda stagione, in qualche modo lo recupereranno, magari proprio in apertura. Anche se ci dispiace un po' questo salto temporale che avrà, immaginiamo, anche costretto gli autori dell'adattamento a cambiare alcune cose della trama. Ma vediamo di saperne di più proprio sulla storia del quinto episodio televisivo, Vipera, appunto.

Il Commissario Ricciardi – Vipera: la trama della quarta puntata in onda il 22 febbraio

A Napoli sta arrivando la primavera e manca solo una settimana a Pasqua, ma è una stagione strana, che alterna foschia e sole, come se fosse indecisa se prolungare o meno la Quaresima. Mentre le donne preparano la pastiera per i loro uomini, le passioni che portano la morte non si placano. Stavolta la vittima è Vipera, la prostituta più bella e richiesta di una casa di tolleranza di alto bordo, Il Paradiso, nella centralissima via Chiaia. La giovane donna viene trovata soffocata con un cuscino sul viso. L’ultimo cliente sostiene di averla lasciata ancora viva, il successivo di averla trovata già morta, ed entrambi erano innamorati di lei. Mentre l'indagine si dipana ed Enrica grazie a Rosa aspetta di entrare ufficialmente in casa Ricciardi, il dottor Modo si mette in guai seri e il Commissario deve chiedere l'aiuto dell'unica persona che può darglielo, Livia.

Il Commissario Ricciardi, con Lino Guanciale, Antonio Milo (Maione), Maria Vera Ratti (Enrica), Serena Iansiti (Livia), Enrico Ianniello (dottor Modo), Mario Pirrello (vicequestore Garzo), Fabrizia Sacchi (Lucia Maione), Nunzia Schiano (Rosa), Adriano Falivene (Bambinella), Marco Palvetti (Falco) e Peppe Servillo (don Pierino), va in onda il lunedì in prima serata su Rai 1 e successivamente su Rai Play.