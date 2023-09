Il Collegio 8, Anticipazioni: la nuova edizione del docu-reality da stasera su Rai2

Anticipazioni TV

Parte stasera, domenica 24 settembre 2023, la nuova edizione de Il Collegio. L’ottava stagione del docu-reality “scolastico” andrà in onda su Rai2, alle ore 21.00, per un totale di sei puntate, sino al 29 ottobre 2023, salvo cambiamenti di palinsesto. Scopriamo insieme tutte le novità di quest’anno e chi saranno i nuovi alunni del 2001.

Il Collegio 8: nuova avventura scolastica in partenza da stasera su Rai1

Nuovo anno scolastico in partenza da stasera, domenica 24 settembre 2023, con Il Collegio 8. Grandi novità in arrivo da quest’anno ma anche piacevoli ritorni, come quello della professoressa Maria Rosa Petolicchio, concorrente di Pechino Express 2022.

Quest’anno saremo catapultati nel 2001 e i nuovi allievi dovranno fare i conti con la parola “globalizzazione”, fenomeno, che proprio in quegli anni, ha cominciato a far parte dell’economia, della cultura ma anche della comunicazione ma anche con uno degli eventi più forti e traumatici degli ultimi trent’anni: l’attentato alle Torri Gemelle. Gli studenti saranno accolti in un nuovo edificio. Si lascerà il Collegio Nazionale Regina Margherita di Anagni e ci si trasferirà al Collegio San Francesco a Lodi. Altra grande novità sarà una borsa di studio, messa in palio per i migliori alunni.

A narrare le vicende dei collegiali sarà Stefano De Martino, entusiasta di questa nuova avventura.

Il Collegio 8: ecco chi sono gli studenti del 2001

Scopriamo insieme da chi sarà composta la classe de Il Collegio 8:

Marta Battaglia , 15 anni di Resuttano (Caltanissetta): appassionata di matematica e danza, parla tre lingue. Il suo obiettivo è quello di migliorarsi ogni giorno e per questo dà molta importanza allo studio e al buon rapporto con gli insegnanti;

, 15 anni di Resuttano (Caltanissetta): appassionata di matematica e danza, parla tre lingue. Il suo obiettivo è quello di migliorarsi ogni giorno e per questo dà molta importanza allo studio e al buon rapporto con gli insegnanti; Alessia Berchicci , 14 anni di Montesarchio (Benevento), conosciuta come Klessa: appassionata dei K-Drama, si distingue per un look davvero unico e inconfondibile. Ha un grande telante artistico; suona il piano, rappa in coreano e ama cantare, disegnare e fare cosplay. Vuole diventare un giudice, per difendere i diritti delle donne;

, 14 anni di Montesarchio (Benevento), conosciuta come Klessa: appassionata dei K-Drama, si distingue per un look davvero unico e inconfondibile. Ha un grande telante artistico; suona il piano, rappa in coreano e ama cantare, disegnare e fare cosplay. Vuole diventare un giudice, per difendere i diritti delle donne; Flavio Bertucci , 15 anni di Riccione: giovane ribelle, come lui stesso si definisce. Ama seguire le sue scelte e divertirsi ma questo lo porta a scontrarsi con i suoi genitori;

, 15 anni di Riccione: giovane ribelle, come lui stesso si definisce. Ama seguire le sue scelte e divertirsi ma questo lo porta a scontrarsi con i suoi genitori; Giorgia Ceccarelli , 16 anni di Pisa: ama divertirsi con le sue amiche ed è una grande chiacchierona. Il suo vizio di rispondere male agli insegnanti, le ha provocato grossi guai, compresa una bocciatura. Il Collegio riuscirà a cambiarla?

, 16 anni di Pisa: ama divertirsi con le sue amiche ed è una grande chiacchierona. Il suo vizio di rispondere male agli insegnanti, le ha provocato grossi guai, compresa una bocciatura. Il Collegio riuscirà a cambiarla? Anita Pia Costanzo , 14 anni di Succivo (Casera): solare, sensibile e molto matura ma anche testarda e facilmente influenzabile. Ama tantissimo la musica e condivide questa passione con suo padre;

, 14 anni di Succivo (Casera): solare, sensibile e molto matura ma anche testarda e facilmente influenzabile. Ama tantissimo la musica e condivide questa passione con suo padre; Cecilia D'Ammassa , 15 anni di Aquino (Frosinone): teme che i suoi lunghi capelli biondi, suo tratto distintivo, siano tagliati per entrare al Collegio. Nonostante sia pigra, non rinuncia mai a fare sfilate e shooting;

, 15 anni di Aquino (Frosinone): teme che i suoi lunghi capelli biondi, suo tratto distintivo, siano tagliati per entrare al Collegio. Nonostante sia pigra, non rinuncia mai a fare sfilate e shooting; Helena Del Pozzo , 17 anni di Messina: dice di essere una diva unica e si è iscritta al Collegio senza il permesso di suo padre. Ha un carattere forte, che spesso le impedisce di fare nuove amicizie;

, 17 anni di Messina: dice di essere una diva unica e si è iscritta al Collegio senza il permesso di suo padre. Ha un carattere forte, che spesso le impedisce di fare nuove amicizie; Enrico di Clemente , 17 anni, di Carpi (Modena), chiamato Dicle: scrive di musica Sad Trap, per esprimere i suoi sentimenti. Ha lasciato la scuola ma è determinato a finire il suo nuovo percorso al Collegio;

, 17 anni, di Carpi (Modena), chiamato Dicle: scrive di musica Sad Trap, per esprimere i suoi sentimenti. Ha lasciato la scuola ma è determinato a finire il suo nuovo percorso al Collegio; Luca Galise , 17 anni di Cava de' Tirreni (Salerno): dice di essere un vero latin lover, tanto che quando entra in discoteca, tutti si girano. Il suo atteggiamento spavaldo lo porta spesso a litigare con i bidelli. Giura di creare un po’ di terremoto al Collegio;

, 17 anni di Cava de' Tirreni (Salerno): dice di essere un vero latin lover, tanto che quando entra in discoteca, tutti si girano. Il suo atteggiamento spavaldo lo porta spesso a litigare con i bidelli. Giura di creare un po’ di terremoto al Collegio; Anna Garau , 15 anni di Tonara (Nuoro): lei ha sempre ragione, dice. Per poter completare i suoi studi al liceo classico, lontano da lei 70 km, ha deciso di vivere in convitto;

, 15 anni di Tonara (Nuoro): lei ha sempre ragione, dice. Per poter completare i suoi studi al liceo classico, lontano da lei 70 km, ha deciso di vivere in convitto; Rocco Ryan Greco , 15 anni di Gela (Caltanissetta): è sicuro di essere bravo in tutto ma non vuole mai discutere. Iperattivo e irrequieto, ha una grande preparazione nella ginnastica artistica, nella danza e nel karate. Vuole entrare nelle forze armate;

, 15 anni di Gela (Caltanissetta): è sicuro di essere bravo in tutto ma non vuole mai discutere. Iperattivo e irrequieto, ha una grande preparazione nella ginnastica artistica, nella danza e nel karate. Vuole entrare nelle forze armate; Guglielmo Grosso , 14 anni di Napoli, soprannominato Cubrigado: teme che al Collegio gli vengano tolte le merendine ma è pronto a nasconderle;

, 14 anni di Napoli, soprannominato Cubrigado: teme che al Collegio gli vengano tolte le merendine ma è pronto a nasconderle; Carmelina Iannoni , 14 anni di Roma: è la figlia di Carmen di Pietro. Allegra, simpatica, testarda e con la risposta sempre pronta. La sua passione sono le faccende domestiche ma si dedica anche molto allo sport, praticando sia il tennis sia la ginnastica artistica sia la pallavolo sia il nuoto agonistico.

, 14 anni di Roma: è la figlia di Carmen di Pietro. Allegra, simpatica, testarda e con la risposta sempre pronta. La sua passione sono le faccende domestiche ma si dedica anche molto allo sport, praticando sia il tennis sia la ginnastica artistica sia la pallavolo sia il nuoto agonistico. Ilary Iolli , 16 anni di Cassino: forte e dirompente. In passato ha avuto difficoltà a creare dei buoni rapporti sia con i suoi genitori che con i professori. Nel suo animo c’è anche un po’ di attivismo, visto che ha organizzato uno sciopero della fame, per protestare contro il cibo della mensa. Il Collegio le insegnerà a gestire la rabbia?

, 16 anni di Cassino: forte e dirompente. In passato ha avuto difficoltà a creare dei buoni rapporti sia con i suoi genitori che con i professori. Nel suo animo c’è anche un po’ di attivismo, visto che ha organizzato uno sciopero della fame, per protestare contro il cibo della mensa. Il Collegio le insegnerà a gestire la rabbia? Mahdi Khouya , 17 anni di Vienne: ha lasciato Bologna a causa del trasferimento del padre e ha perso tutti i suoi amici. Al Collegio spera di farsi nuovi amici;

, 17 anni di Vienne: ha lasciato Bologna a causa del trasferimento del padre e ha perso tutti i suoi amici. Al Collegio spera di farsi nuovi amici; Daniele Marrone , 16 anni di Cagnano Amiterno (L’Aquila): le sue passioni sono le ragazze e i motori. Non ama però tanto lo studio e spera di entrare nella Polizia Stradale, per lavorare con le auto e vivere all’aria aperta;

, 16 anni di Cagnano Amiterno (L’Aquila): le sue passioni sono le ragazze e i motori. Non ama però tanto lo studio e spera di entrare nella Polizia Stradale, per lavorare con le auto e vivere all’aria aperta; Diego Natale , 16 anni di Grosseto: conosciuto come il "lupo del bosco" per la sua passione per la bicicletta per la natura. Ama i vecchi cellulari e non sopporta gli smartphone;

, 16 anni di Grosseto: conosciuto come il "lupo del bosco" per la sua passione per la bicicletta per la natura. Ama i vecchi cellulari e non sopporta gli smartphone; Denise Pagani , 15 anni di Costeggiola (Verona): una ragazza sensibile e autoironica ma spesso è vista come un "outsider";

, 15 anni di Costeggiola (Verona): una ragazza sensibile e autoironica ma spesso è vista come un "outsider"; Christopher Parolin , 16 anni di Bassano del Grappa: ha lasciato la scuola due volte. Al Collegio spera di maturare;

, 16 anni di Bassano del Grappa: ha lasciato la scuola due volte. Al Collegio spera di maturare; Giuseppe Puppio , 17 anni di Cosenza: il suo ciuffo è la cosa più importante. Sogna di diventare Presidente della Repubblica ma non conosce l’inno nazionale.

, 17 anni di Cosenza: il suo ciuffo è la cosa più importante. Sogna di diventare Presidente della Repubblica ma non conosce l’inno nazionale. Anna Rita Santeramo , 16 anni di Barletta: è sempre schietta e viene descritta come narcisista, permalosa, litigiosa ed egocentrica.

, 16 anni di Barletta: è sempre schietta e viene descritta come narcisista, permalosa, litigiosa ed egocentrica. Frida Schiavi , 16 anni di Brembate di Sopra: è italo-cubana. È brava a scuola ed è apprezzata sia dai professori che dai compagni. Sogna di studiare negli Stati Uniti e ha la passione per l’atletica, che ha praticato a livello agonistico;

, 16 anni di Brembate di Sopra: è italo-cubana. È brava a scuola ed è apprezzata sia dai professori che dai compagni. Sogna di studiare negli Stati Uniti e ha la passione per l’atletica, che ha praticato a livello agonistico; Mirko Stellato, 17 anni di Sant'Angelo in Formis (Caserta), è soprannominato "Mirkotelli": non ama lo studio ma nemmeno la pescheria di famiglia; a scuola non ha una buona condotta e questo lo porta a essere spesso punito.

Il Collegio 8 va in onda in prima serata su Rai2.