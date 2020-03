Il Cacciatore 2, Finale di Stagione: l'Ultima Puntata della fiction con Francesco Montanari, stasera su Rai 2

Anticipazioni TV

Scopriamo che cosa ci riserva l'episodio finale della fiction ispirata alla vera storia del PM del pool antimafia di Palermo, Alfonso Sabella, interpretato da Francesco Montanari.

Stasera, mercoledì 11 marzo 2020, su Rai 2 alle 21.20 va in onda l'ultima puntata della seconda stagione de Il Cacciatore. Liberamente ispirata alla vera storia del magistrato Alfonso Sabella, la fiction segue gli uomini della giustizia e quelli di mafia. Infatti, i protagonisti sono due: il PM Saverio Barone (Francesco Montanari) ed il boss Giovanni Brusca (Edoardo Pesce). Ma scopriamo che cosa ci riserva il finale di stagione!

Il Cacciatore 2: Ecco che cosa è accaduto nella Terza Puntata

La polizia è riuscita ad arrestare Salvatore Cucuzza, il cassiere ed amministratore dei beni di Brusca. Nel nascondiglio dal mafioso, gli agenti sono riusciti a trovare un'agenda piena d'informazioni criptate. Così, dopo averle decifrate, gli inquirenti sentono di essere ad un passo dal loro obiettivo: il boss. Tuttavia, quest'ultimo si sta dando da fare per depistare le indagini, e ci sta riuscendo, anche e soprattutto perché ormai può contare sull'aiuto di suo fratello. Un'improvviso colpo di fortuna, però, rende i PM più speranzosi, e temerari. Giovanni ed Enzo, intanto, architettano un piano che, nel caso in cui venissero arrestati, permetterà loro di tornare in libertà velocemente. Brusca vuole che il fratello lasci Maria, mentre Barone non sa che cosa ne sarà del proprio matrimonio - sempre più in crisi -. La confusione di Saverio aumenta notevolmente a causa di Francesca, una donna che condivide con lui il sogno di una Sicilia senza mafia. Infine, si arriva al momento del blitz: tutto sembra andare per il meglio, ma nessuno sospetta che Giovanni Brusca abbia un asso nella manica...

Il Cacciatore 2: le Anticipazioni dell'Ultima Puntata di stasera

Stagione 2, Episodio 7: L'anno del dragone

Giovanni Brusca ha deciso di pentirsi nel giorno dell'anniversario della strage di Capaci, il terribile attentato esplosivo che, il 23 maggio 1992, tolse la vita a Giovanni Falcone. Non è trascorso molto da quando i PM hanno finalmente trovato e catturato il boss, ma i due sono già costretti a offrire al carnefice del piccolo Giuseppe Di Matteo - e non solo - degli sconti di pena. Saverio ed il collega, infatti, sanno che non possono fare altrimenti se vogliono ottenere delle informazioni da Brusca. Tuttavia, essi non hanno la minima idea di che cosa abbiamo davvero in mente il capomafia... Quel che è certo è che non sia arreso: Giovanni sta ancora giocando la propria partita, ed è un passo avanti a loro.

Stagione 2, Episodio 8: Un tesoro

Lo spietato boss di Corleone è stato messo sotto torchio, ed ora è con le spalle al muro. D'altra parte, è stato persino abbandonato da suo fratello Enzo. Così, Brusca sa che non gli resta altra scelta: deve pentirsi, e stavolta deve farlo per davvero. La prima informazione che decide di regalare ai magistrati ha un valore inestimabile: il soprannome del vivandiere di Bernardo Provenzano, una pista per arrivare al vertice di Cosa Nostra. Questa, insieme a tutte quelle informazioni che, nell'arco di diversi anni, Francesca è stata in grado di raccogliere, fanno sì che i PM si sentano come non pensavano si sarebbero mai più sentiti nella loro vita: speranzosi.

Non perdete l'Ultima Puntata della seconda stagione de Il Cacciatore, in onda stasera su Rai 2 alle 21.20.