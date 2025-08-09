TGCom24
If you Love: Kerem Bursin torna su Canale5. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'attore turco

Francesca Simone

Kerem Bursin è tornato a tenerci compagnia: è lui l'attore che interpreta il protagonista maschile di If you Love, la nuova soap opera turca di Canale5. Ecco tutto ciò che sappiamo sul suo conto!

Kerem Bursin, il protagonista maschile dell'amata soap turca Love is in the Air, torna a farci compagnia su Canale 5: lui è il protagonista maschile di If you Love, la nuova dizi in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal 4 agosto 2025. Che cosa sappiamo però del bel Bursin? Scopriamo insieme qualche curiosità in merito alla sua carriera e alla sua vita privata!

If you Love: Kerem Bursin torna su Canale 5!

I telespettatori italiani sono sempre più presi dalle dizi, le soap turche che ci tengono compagnia ormai da anni su Canale 5. Oltre ad appassionarsi alle storie, si affezionano anche ai personaggi e agli attori, e l'esempio principe - senza ombra di dubbio - è Can Yaman. Tuttavia, ci sono altri nomi che sono rimasti impressi nei nostri cuori, come ad esempio Demet Ozdemir, attualmente protagonista di Io Sono Farah, e Kerem Bursin, protagonista di Love is in the Air e ad oggi di If you Love. Finalmente, dunque il bel rosso è tornato a farci compagnia nei pomeriggi estivi della rete ammiraglia Mediaset!

Kerem Bursin: La Carriera dell'attore di If you Love

Kerem Bursin è nato ad Istanbul, in Turchia, il 4 giugno del 1987, quindi è del segno dei Gemelli ed ha da poco compiuto 38 anni. Sua madre si chiama Cigdem, e suo padre Pamir, mentre la sorella maggiore, Melis, è una fotografa. Ha passato la sua infanzia a spostarsi tra Asia, America ed Europa, poiché il papà era un ingegnere petrolifero che, per questioni lavorative, doveva viaggiare molto. Così, Bursin si è diplomato in Texas, ma si è laureato presso l'Emerson College di Boston in Comunicazione e Marketing. Proprio in questi anni, si è reso conto di essere appassionato di recitazione, ma intanto lavorava anche come cameriere ed autista per mantenersi gli studi. Ha esordito come attore nel 2006, nel film Thursday, però con un ruolo minore; nel 2008, invece, la parte che ha recitato nel cortometraggio The Architect gli ha dato accesso alla candidatura agli Envy Awards. Nel 2013, dopo aver ottenuto qualche altro incarico, ha lasciato gli Stati Uniti per tornare in Turchia, dove è diventato Kerem Sayer, protagonista della serie di successo Gunesi Beklerken. Qui ha anche recitato in Seref Meselesi, una serie ispirata alla fiction italiana con Gabriel Garko L'onore e il rispetto. Nel 2017 ha vestito i panni di Ali nella serie Bu Sehir Arkandan Gelecek, mentre nel 2020 è stato scelto per prestare il volto al protagonista maschile di Love is in the Air, Serkan Bolat, e nel 2023 a quello di If you Love, Ates Arcali. Tuttavia, oltre ad essere un affermato ed amatissimo attore - che per giunta ha vinto numerosissimi premi, soprattutto per e Gunesi Beklerken e Love is in the Air - Bursin è anche un modello: è stato testimonial di diversi bran importanti, come Nike o BMW, ed ha posato per diverse copertine di grandi magazine, come Vogue e GQ.

Instagram e Vita Privata di Kerem Bursin

Kerem Bursin è molto attivo nel sociale: spesso si batte per la tutela dell'ambiente, dei minori e delle donne. Si può evincere anche da ciò che posta sul suo profilo Instagram ufficiale, @thebursin, che ad oggi conta ben 11,3 milioni di follower. Qui, in più, ci sono molti scatti che lo ritraggono sul set, ma pochi che riguardano il suo privato: evidentemente, è una persona riservata, nonostante si tratti di un personaggio pubblico. In merito alla sua vita sentimentale, in effetti, non abbiamo un gran numero d'informazioni. Ciò che è noto è che nel 2021 aveva dato avvio ad una relazione con la collega Hande Ercel, co-protagonista in Love is in the Air, ma ormai non sono più una coppia da tempo. Attualmente, non è certo se sia single oppure se stia ancora con la sua ultima fiamma, Melisa Sabanci Tapan.

If you Love va in onda nel daytime di Canale 5.

