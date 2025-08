If you Love arriva in chiaro e va in onda nel daytime di Canale5 da lunedì 4 agosto 2025. Ecco tutti i dettagli

Anticipazioni TV

Da lunedì 4 agosto 2025 arriva If you Love. La Soap turca andrà in onda nel daytime di Canale5. Scopriamo insieme la trama e a che ora sarà trasmessa.

Novità, altre grandi novità in arrivo nel palinsesto di Canale5. Da lunedì 4 agosto arriva in chiaro la dizi If you Love, che i fan delle storie d’amore turche hanno potuto già vedere e apprezzare su Mediaset Infinity. La serie verrà trasmessa nel daytime della rete ammiraglia del biscione dal lunedì al venerdì, verrà trasformata in versione Soap e si piazzerà tra due amatissime altre soap opera già presenti nella programmazione. Ma di cosa parla questo nuovo appuntamento? Scopriamone tutti i dettagli.

If you Love arriva in chiaro, Canale5 punta tutto sulle Soap

È ormai chiaro che questa sia un’estate tutta dedicata alle Soap. Mediaset ha deciso di puntare su di loro per la programmazione della sua rete ammiraglia e lo ha fatto introducendo bene 4 nuove Soap nel giro di 4 mesi, più una serie – sempre turca – nella fascia serale della domenica. È da anni che il colosso di Cologno Monzese acquista prodotti made in Turkey che sanno conquistare il pubblico con le loro storie d’amore, a volte molto drammatiche, e che raccontano di donne forti e di amori folli. E da maggio 2025 il palinsesto è in continuo mutamento con aggiunte improvvise e cambi d’orario.

L’ultima novità è If you Love, che arriverà in chiaro dal prossimo lunedì 4 agosto 2025. La Soap è in realtà già presente, completa, su Mediaset Infinity ma forse grazie alla notorietà che sta acquisendo la sua protagonista con la sua interpretazione di Melek ne La Notte nel Cuore, il Biscione ha deciso di proporla anche nel daytime, per cadenzare meglio gli appuntamenti e diminuire il numero di episodi di una singola Soap nel palinsesto. Sì perché sino a questa settimana erano previsti più episodi sia per Forbidden Fruit sia per Io Sono Farah sia La Forza di Una Donna. Ma quindi a che ora andrà in onda questa Soap?

If you Love, ecco quando sarà trasmessa

If you Love arriverà nel pomeriggio di Canale5 alle ore 15.15. La Soap si inserirà tra Forbidden Fruit e Io sono Farah, ultimo acquisto di Mediaset, arrivato lunedì 28 luglio 2025, dopo essere stato annunciato come appuntamento serale. La Soap farà da traino al "pomeriggio più impegnato", ovvero quello in compagnia delle vicende di due donne molto forti, Farah e Bahar, disposte a tutto pur di proteggere i propri figli. If you love dovrebbe farci compagnia per tutta l’estate; composta da 40 episodi la serie coprirà sicuramente tutto il mese di agosto e parte di settembre, sino al ritorno dei programmi di intrattenimento – made Maria De Filippi - che torneranno in autunno.

If you Love: ecco la trama

Iniziamo subito col dire che i protagonisti di If you Love sono due volti noti dal pubblico di Canale5, ovvero Kerem Bursin e Hafsanur Sancaktutan, che abbiamo visto e stiamo vedendo nel ruolo di Serkan Bolat di Love is in The Air e di Melek ne La Notte nel Cuore. I due interpretano dei personaggi che non potrebbero essere più diversi, ovvero un uomo d’affari solitario e una truffatrice di professione. Ecco la trama:

Ateş Arcalı è un uomo d’affari benestante e particolarmente solitario. Ha passato la sua infanzia e la sua prima giovinezza tra collegi e viaggi all’estero, senza legarsi particolarmente a nessuno e senza fidarsi di nessuno. Ha abbandonato la sua casa in tenera età quando suo padre lo ha spedito in collegio in seguito alla morte della sua mamma, per poi risposarsi e avere altri tre figli. Dopo la morte del genitore e della di lui moglie, decide di prendere in mano la gestione dell’hotel di famiglia e si scontra con una realtà che non gli piace per nulla. Per tenere a bada le questioni famigliari e i suoi fratellini più piccoli assume Leyla Kökdal, una giovane imbogliona che finge di dover fuggire da un matrimonio infelice e da un finto marito terribile. La ragazza non ha mai avuto delle persone care accanto e smania per poterle avere. Con la banda di cui fa parte, composta da Yakup, Onur, Meryem e Barış e che si spacciano per la sua famiglia, organizza una frode matrimoniale e si fa assumere come tata a casa Arcali. Peccato però che i piani per ingannare il prossimo si trasformino in qualcos’altro e che il desiderio di truffa si tramuti presto in amore.

