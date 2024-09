I Leoni di Sicilia: Stasera su Rai 1 la terza puntata della saga familiare siciliana con Miriam Leone e Michele Riondino

Anticipazioni TV

Prosegue su Rai 1 in chiaro e in prima serata la serie I leoni di Sicilia con Michele Riondino e Miriam Leone : tratta dal romanzo di Stefania Auci e raccontata dal regista Paolo Genovese, si ambienta nella Sicilia del XIX secolo. Queste sono le anticipazioni della terza puntata, con il quinto e sesto episodio.

Stasera, martedì 24 settembre 2024 in prima serata , continua su Rai1 la serie I Leoni di Sicilia, una produzione seriale d'ampio respiro ambientata nella Sicilia del XIX secolo, diretta da Paolo Genovese e interpretata da Michele Riondino e Miriam Leone, insieme a Donatella Finocchiaro, Claudia Pandolfi e a un cast ricco. Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo adattano il romanzo omonimo di Stefania Auci. Dopo un anno di esclusiva streaming su Disney+, dove le puntate sono ancora disponibili nella sezione Star riservata a un pubblico più adulto, le puntate sono ora trasmesse in chiaro. Leggi anche I Leoni di Sicilia: Le nostre video interviste a Paolo Genovese e al cast della serie

I Leoni di Sicilia, la trama della serie con Michele Riondino e Miriam Leone

I Leoni di Sicilia si propone di raccontare un punto di vista quasi opposto a quello del Gattopardo di Luchino Visconti: lì dove Giuseppe Tomasi di Lampedusa descriveva un'aristocrazia in difficoltà che si "sporcava" sposandosi con la nascente "classe media", qui si racconta di un proto-imprenditore, Vincenzo Florio (Michele Riondino) di origini calabresi, che cerca di contare sempre di più a Palermo. Un vento di novità che incarna ma che però travolge lui stesso, quando s'innamora della non-altolocata Giulia (Miriam Leone), che non gli potrebbe dare lo "scatto" a cui ambisce. Lo troverà in altri modi, innovando negli affari (non senza spregiudicatezza) e imparando a barcamenarsi nei tumulti della storia e della politica.



I Leoni di Sicilia: Trailer Ufficiale: I Leoni di Sicilia: Il trailer ufficiale della serie Disney+ - HD

I Leoni di Sicilia, le anticipazioni della Terza Puntata della Fiction con Michele Riondino e Miriam Leone

Negli episodi cinque e sei di I Leoni di Sicilia il rapporto tra Vincenzo e Giulia si stabilizza, nonostante le ostilità di mamma Giuseppina. Dopo il colera però Palermo vive tumulti di altro tipo...

Nel quinto episodio la convivenza tra Giulia e Giuseppina nella sontuosa casa sul mare, fortemente voluta da Vincenzo, è alquanto burrascosa, anche perché i due non sono sposati. Florio ha però altro a cui pensare: il colera ha praticamente isolato commercialmente la Sicilia, e bisogna farsi venire delle idee... magari anche creare una flotta indipendente da quella del Re. Nel frattempo Giulia entra incinta ancora... e questa volta il maschio tanto atteso arriva. La nascita di Ignazio porta finalmente Vincenzo a sposare Giulia.

Nel sesto episodio il ribelle Giuseppe La Masa fomenta i moti contro il Re, tra il 1848 e il 1849. Giulia sprona Vincenzo a sostenere i ribelli sul piano economico, arrivando persino a utilizzare il suo neonato piroscafo per gli scopi della Rivoluzione. Lo scacco al Re non riesce, anche perché Vincenzo intuisce la malaparata e si tira indietro, sperando di rientrare nelle grazie del sovrano, per proteggere il suo impero economico. Lo salva solo un colpo di fortuna. Nel frattempo Angela, primogenita di Vincenzo e Giulia, comincia a capire che le sarà sempre preferito il fratello minore Ignazio, a prescindere.

I Leoni di Sicilia va in onda alle ore 21.30 su Rai1.