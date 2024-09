I Fratelli Corsaro: la Seconda Puntata va in onda Stasera su Canale5. Ecco le Anticipazioni

Anticipazioni TV

La seconda puntata della Fiction I Fratelli Corsaro va in onda questa sera, mercoledì 18 settembre 2024, su Canale5. Scopriamo insieme le Anticipazioni di cosa succederà.

Un nuovo appuntamento con I Fratelli Corsaro ci aspetta stasera, mercoledì 18 settembre 2024. Dopo l'avvincente prima puntata di mercoledì scorso, Beppe Fiorello e Paolo Briguglia tornano a farci compagnia nella prima serata di Canale5 con nuovi e avvincenti casi. Ma vediamo insieme le Anticipazioni della Seconda Puntata in onda oggi, alle ore 21.30.

I Fratelli Corsaro: La Trama della Nuova Fiction in onda su Canale5

La nuova Fiction di Canale5, I Fratelli Corsaro, ci fa compagnia il mercoledì in prima serata. Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia sono Fabrizio e Roberto Corsaro, due fratelli molto diversi ma uniti da un legame fraterno indissolubile. Fabrizio è un giornalista di cronaca nera, impulisvo e libertino mentre Roberto è un avvocato penalista, preciso, attento, posato e innamorato di sua moglie Monica, con cui vorrebbe essere avere presto un figlio. Monica però è ancora divisa tra la maternità e la carriera ed è molto indecisa. Antonia, la loro mamma, li vizia ancora come fossero bambini e li prende per la gola con i suoi manicaretti. La storia dei Fratelli Corsaro è cominciata con un duplice omicidio e continuerà nel segno del giallo. Fabrizio e Roberto proseguiranno a voler risolvere casi sempre più complicati e a trovarsi in mezzo a battibecchi, inganni, ipocrisie e segreti di famiglia. La loro diversità sarà la chiave del loro successo.

I Fratelli Corsaro è ispirata ai romanzi di Salvo Toscano e va in onda ogni mercoledì, in prima serata, per quattro serate.

I Fratelli Corsaro Anticipazioni: ecco cosa succederà nella seconda puntata in onda su Canale5 il 18 settembre 2024

Nella seconda puntata de I Fratelli Corsaro, Fabrizio e Roberto saranno coinvolti in un caso di duplice omicidio, quello di un’anziana vedova e quello di un prete. Tra i maggiori indiziati per la morte di Concetta Rizzuto, l’anziana, c’è la giovane badante polacca, scomparsa improvvisamente e misteriosamente dopo il fattaccio. Per Don Sorgi, il prete, la pista pare portare a delle misteriose sette segrete, inquietanti realtà che i Corsaro dovranno affrontare. Le indagini sui due crimini riserveranno delle grandi sorprese a Fabrizio e Roberto e non saranno di facile risoluzione.

I Fratelli Corsaro va in onda in prima serata su Canale5