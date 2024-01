I Fantastici 5, Anticipazioni: Stasera su Canale 5 va in onda l'Ultima Puntata della Fiction con Raoul Bova

Anticipazioni TV

Ultimo appuntamento questa sera con la Fiction su Canale5, I Fantastici 5. Ecco le Anticipazioni di cosa succederà oggi.

Ultimo appuntamento questa sera, mercoledì 31 gennaio 2024, con I Fantastici 5. Si conclude oggi la Fiction con Raoul Bova, in onda su Canale5 alle ore 21.40. L'allenatore Riccardo Bramanti riuscirà a preparare i suoi atleti per gli europei? Vediamo insieme le Anticipazioni della quarta e ultima puntata in onda stasera.

I Fantastici 5, Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Quarta e Ultima Puntata in onda Stasera

Scopriamo insieme cosa succederà nella quarta e ultima puntata della Fiction. Ecco le Anticipazioni dei due episodi de I Fantastici 5, in onda stasera su Canale5:

Nella quarta e ultima puntata de I Fantastici 5, Riccardo e i ragazzi sono in difficoltà. Gli allenamenti vanno a rilento e serve un nuovo slancio. A dare un prezioso aiuto a tutti è Christian. Il ragazzo vuole che tutte le cose tornino al loro posto e che la squadra funzioni alla grande. Alessandra è invece molto spaventata per i sentimenti che prova per Bramanti mentre Giorgia scopre una verità molto amara su Alice e cerca di mettere in guardia Elia. La ragazza si rende conto di provare per lui un sincero sentimento. Marzia ha scoperto che suo padre Fernando si comporta con Amelia esattamente come faceva con lei ed è determinata a fermarlo. Riuscirà a proteggere la sorella?

I Fantastici 5: la Trama della Serie con Raoul Bova

I Fantastici 5, la serie TV con Raoul Bova, Vittorio Magazzù, Enea Barozzi, Chiara Bordi, Fiorenza D’Antonio, Gianluca Gobbi, Gaia Messerklinger e Francesca Cavallin, ci racconta le vicende di Riccardo Bramanti, un esperto allenatore a cui viene affidato il compito di guidare una squadra di fantastici campioni dell’atletica paralimpica, appartenenti al prestigioso club NovaLux di Ancona. I giovani si rivelano dei ragazzi problematici che Riccardo deve portare a cercare e trovare la vera vittoria: la felicità. Bramanti oltre a dover affrontare questa nuova sfida, la più grande e più attesa, deve riconquistare la fiducia delle sue figlie.

I Fantastici 5 va in onda alle ore 21.40 su Canale5.