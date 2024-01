I Fantastici 5, Anticipazioni: Stasera la Terza Puntata della Fiction con Raoul Bova, in onda su Canale5

Anticipazioni TV

Questa sera appuntamento con la terza puntata della Fiction su Canale5, I Fantastici 5. Raoul Bova è Riccardo Bramanti, allenatore e mentore di 4 atleti paralimpici, dotati di grande talento e alla continua ricerca della felicità. Ecco le Anticipazioni di cosa succederà oggi.

Appuntamento questa sera, martedì 30 gennaio 2024, con la terza puntata de I Fantastici 5. La Fiction va in onda su Canale5 alle ore 21.40 e ci porterà alla scoperta della felicità, quella vera, quella che rende davvero vincenti. Raoul Bova, l’allenatore Riccardo Bramanti, è chiamato a seguire una squadra di quattro supercampioni e promesse dell’atletica paralimpica. Ma scopriamo insieme le Anticipazioni della seconda puntata in onda stasera.

I Fantastici 5, Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Terza Puntata in onda Stasera

Scopriamo insieme cosa succederà nella terza puntata della Fiction. Ecco le Anticipazioni dei due episodi de I Fantastici 5, in onda stasera su Canale5:

Nella terza puntata de I Fantastici 5, con Laura che non si è presentata alle gare, le qualificazioni agli Europei sono sempre più lontane. Riccardo deve convincere gli atleti a partecipare alla staffetta per tentare l’impossibile. Tutti i ragazzi sono però presi dai loro problemi. Elia, che ha scoperto di essere adottato, vuole cercare la sua madre naturale, che però non vuole incontrarlo. Per questo motivo il giovane trova sostegno in Giorgia, che ha paura di ferire sua sorella Anna. Laura invece è sconvolta per come si è concluso il processo al ragazzo che ha provocato il suo incidente. Il fatto che lei avesse un cellulare sotto il casco e che avesse appena concluso una chiamata, ha complicato le cose. Delusa e affranta, smette di allenarsi. Christian scopre invece un’altra terribile verità su Isabella.

I Fantastici 5: la Trama della nuova Serie con Raoul Bova

I Fantatici 5 va in onda su Canale5. La serie con Raoul Bova, Vittorio Magazzù, Enea Barozzi, Chiara Bordi, Fiorenza D’Antonio, Gianluca Gobbi, Gaia Messerklinger e Francesca Cavallin, ci racconta le vicende di Riccardo Bramanti, un esperto allenatore a cui viene affidato il compito di guidare una squadra di fantastici campioni dell’atletica paralimpica, appartenenti al prestigioso club NovaLux di Ancora. Bramanti oltre a dover affrontare questa nuova sfida, la più grande e più attesa, deve riconquistare la fiducia delle sue figlie, persa dopo il divorzio da sua moglie e la partenza di quest'ultima in Germania. Riuscirà a centrare entrambi gli obiettivi della sua vita? E i suoi nuovi allievi, quattro giovani ragazzi alla ricerca del successo ma soprattutto desiderosi di felicità, riusciranno a fidarsi di lui e a diventare dei veri Campioni?

I Fantastici 5 va in onda alle ore 21.40 su Canale5.