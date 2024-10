I Casi di Teresa Battaglia - Ninfa Dormiente, Anticipazioni: La Prima e la Seconda Puntata in onda stasera e domani su Rai1

Anticipazioni TV

Stasera 28 ottobre 2024 e domani 29 ottobre 2024, vanno in onda la prima e la seconda puntata de I Casi di Teresa Battaglia - Ninfa Dormiente. Elena Sofia Ricci torna a interpretare la profiler Teresa Battaglia, una donna ruvida, potente e in grado di affrontare i demoni dell'anima. Ecco le Anticipazioni dei primi episodi.

Stasera e domani, 28 e 29 ottobre 2024, non perdete l’appuntamento con la prima e seconda puntata de I Casi di Teresa Battaglia – Ninfa Dormiente. Elena Sofia Ricci torna a interpretare la profiler Teresa Battaglia, una donna ruvida e potente che nonostante il suo carattere difficile ha saputo già conquistare il pubblico della Rai, con il primo capitolo della Fiction, tratta dai romanzi di Ilaria Tuti, intitolato Fiori sopra l’Inferno, andato in onda nel 2023. La serie, in tre prime serate, è una coproduzione Rai Fiction-Publispei e ci farà compagnia per questa settimana con ben due serate e si concluderà il prossimo lunedì 4 novembre 2024. Ma scopriamo quali cold case si troverà ad affrontare Teresa e cosa vedremo nei primi quattro episodi.

I Casi di Teresa Battaglia – Ninfa Dormiente: Da Stasera su Rai1

L’appuntamento con Elena Sofia Ricci e con la sua Teresa Battaglia, comincia stasera, lunedì 28 ottobre 2024, su Rai1. La prima puntata, composta da due episodi, è già andata in onda sabato scorso (26 ottobre 2024) su RaiPlay mentre arriva in chiaro oggi e ci farà compagnia anche domani, martedì 29 ottobre 2024. Per questa settimana a cavallo tra il decimo e l’undicesimo mese dell’anno, ci gusteremo i nuovi episodi de I Casi di Teresa Battaglia, nel nuovo capitolo della Fiction intitolato Ninfa Dormiente.

Come rivelato durante la conferenza stampa per presentare questo nuovo ciclo di episodi de I Casi di Teresa Battaglia, Teresa si troverà ad affrontare un cold case di quelli che si devono risolvere per forza e che la riporterà ad affrontare i suoi demoni interiori. Nella sua squadra arriverà una persona del suo passato, Albert Lona, e non sarà un incontro per nulla piacevole. Tra i due c’è un conto in sospeso e forse sarà arrivato il momento anche di mettere un punto a una situazione, che ancora nessuno conosce, che l’ha fatta molto soffrire.

Il nuovo capitolo, La Ninfa Dormiente, metterà Teresa alla prova anche a causa della sua malattia, l’Alzheimer, che galoppante rischia di farle dimenticare chi è davvero. Non è facile per una donna come lei accettare una simile situazione ma la profiler non si lascia sconfiggere e affronterà la sua condizione con la stessa forza, con la stessa tempra e con la stessa voglia di dire la sua sempre e comunque, esattamente come fa con tutte le cose della sua vita. Perché la malattia è una parte della sua esistenza, niente di più, e come tale è bene non trattarla come un altro demone da combattere. Teresa ne ha già tanti di demoni da eliminare, non ha bisogno di un altro. Con la sua lingua tagliente, il suo fare a volte esageratamente freddo e calcolato, siamo sicuri che ci conquisterà anche stavolta e poi… in queste puntate tutto girerà intorno a un quadro, La Ninfa Dormiente, dipinto con il sangue. Una macabra opera d’arte per un racconto cupo ma intrigante, che ci farà stare sul filo del rasoio ma che ci strapperà anche qualche risata, direttamente dal cuore.

I casi di Teresa Battaglia – Ninfa Dormiente: ecco la trama dei primi quattro episodi

Prima Puntata in onda lunedì 28 ottobre 2024

Nel primo episodio, nei boschi della Val Resia la squadra mobile troverà il corpo della poliziotta Marta Trevisan. Dalle prime indagini sembrerà che la donna sia morta suicida ma Teresa capirà subito che si tratta di omicidio. Indagando con i suoi ispettori, la profiler scoprirà che Marta era entrata in possesso di un misterioso quadro del 1945, dipinto con il sangue umano. Le indagini, già di per sé molto complicate, finiranno per diventare ancora più difficili a causa dell’arrivo del nuovo direttore della squadra e vecchia – e spiacevole – conoscenza di Teresa: Alberto Lona.

Nel secondo episodio, scoperto che il sangue sul quadro appartiene a una donna resiana, Teresa e la sua squadra si recano in Val Resia per le indagini. Li conoscono Krisnja, pronipote della ragazza ritratta nel quadro e figlia di Hanna, amante del defunto padre di Marta, misteriosamente scomparsa anni prima. Teresa viene a sapere che Marta ha ricevuto il quadro da Emmanuel Turan, il vecchio matto del paese. Marini invece capisce che sulla scena del crimine non c’era solo Sandro, un giovane istruttore di arrampicata ma anche Diego, un ragazzo problematico che giura di aver visto un mostro tra gli alberi. Tornato a Udine, Marini trova Elena, la sua ex, che gli rivela di essere incinta.

Seconda Puntata in onda martedì 29 ottobre 2024

Nel primo episodio, Emmanuel è sparito e nella sua casa ci sono segni di colluttazione e vengono rilevate le impronte di Diego. Teresa lo interroga e scopre che Emmanuel gli aveva sottratto l’orologio del fratello morto, motivo per cui era andato ad affrontarlo. Il ragazzo giura di non averlo ucciso. Nel frattempo, tra Sandro e Krisnja è nata un’attrazione reciproca. Usando il guinzaglio di Smoky, il cane trovato accanto al cadavere di Marta, Teresa rintraccia Alice, un’esperta di Human Remains Detection. Teresa chiede alla ragazza di collaborare con lei. Seguono il percorso battuto da Marta prima di morire e al confine con la Val Resia fanno una macabra scoperta.

Nel secondo episodio, Teresa riesamina i filmati delle telecamere e si rende conto che Emmanuel aveva detto a Marta: “Ora posso”, quando le ha dato la Ninfa Dormiente. Dopo decenni, qualcosa lo ha fatto sentire libero di parlare. Nel museo etnografico dove lavora Krisnja, Sandro trova delle raffigurazioni del mostro di cui parla Diego. Si tratta del Tikô Wariö, il guardiano della valle. Stanco di avere paura, Diego si addentra nel bosco, da solo, per affrontare il mostro. Tra Sandro e Krisnja scatta la passione. Da un ulteriore esame del quadro, vengono rilevate le impronte di Emmanuel bambino: lui era lì quando Aniza è stata uccisa. Dopo aver scoperto che sia Aniza che Hanna erano incinte quando sono morte, Teresa interroga Matriona, la figura di riferimento del paese, per chiederle se Hanna, ai tempi, avesse paura di qualcuno. Proprio quella notte, qualcuno irrompe in casa di Teresa e ruba il suo diario ma lascia al suo posto una foto della famiglia Di Lenardo.

I Casi di Teresa Battaglia – Ninfa Dormiente: I personaggi

Elena Sofia Ricci è Teresa Battaglia: Teresa è una donna dall’intuito e dall’acume sorprendente. La sua femminilità e la sua dolcezza sono mascherati dal suo cappotto e dal suo carattere spigoloso, che la fanno sembrare algida e ruvida. In realtà però, in lei si nasconde tutt’altro. La sua capacità di affrontare la vita e i demoni interiori, la portano a sapere affrontare anche la malattia – l’Alzheimer – che sta cercando di portarla via da se stessa;

Giuseppe Spata è Massimo Marini: Massimo è un giovane ispettore ambizioso ma ingenuo, spesso vittima delle vessazioni di Teresa che, nonostante lo provochi spesso, lo considera come il figlio che non ha mai avuto. Marini ha capito quando affetto la profiler provi per lui e per questo ricambia in modo sincero, nonostante la Battaglia glielo dimostri in modo ruvido;

Gianluca Gobbi è Giacomo Parisi: Giacomo è l’ombra di Teresa ormai da diciotto anni. Va ovunque lei vada e la conosce meglio di tutti. Sa andare oltre il guscio della Battaglia e ne vede ferite e fragilità. Grazie al suo carattere tenace, fermo e comprensivo, è l’unico che sa tenere testa alla profiler;

Fausto Maria Sciarappa è Albert Lona: Lona è il nuovo dirigente della Squadra Mobile ma anche un uomo del passato di Teresa, pronto a tornare a essere la sua spina nel fianco. È un uomo duro, che ha messo la carriera al primo posto e che si aspetta che tutti rispettino i suoi ordini. Il suo carattere non va d’accordo con quello ribelle di Teresa e per questo i due avranno dei forti scontri… ma non sarà finita qui. I due hanno qualcosa in comune che solo loro due sanno e hanno tenuto nascosto.

Marial Bajma-Riva è Alice: Alice ha i capelli blu, porta lo smalto nero e la giacca di pelle. È l’ultimo elemento a unirsi alla squadra di Teresa Battaglia e sicuramente è il più anomalo. La giovane è un’esperta di Human Remains Detection, ovvero il ritrovamento di resti umani e tracce biologiche. Lei e il suo fedele cane Smoky sono i migliori sul campo. Alice mantiene però un profilo basso perché la HRD è un’attività non ancora riconosciuta dalla legge in Italia. Teresa capisce sin da subito il suo grande potenziale.

I Casi di Teresa Battaglia - Ninfa Dormiente va in onda stasera e domani, con la prima e seconda puntata della Fiction, alle ore 21.30 su Rai1.