I Casi di Teresa Battaglia - Ninfa Dormiente: Elena Sofia Ricci torna su Rai1 con la sua amata Teresa, ruvida e potente

Anticipazioni TV

Tornano I Casi di Teresa Battaglia. Elena Sofia Ricci riprende il suo ruolo della profiler Teresa Battaglia, una donna ruvida ma potente, in grado di affrontare i demoni della propria anima. La Fiction partirà da lunedì 28 ottobre 2024 in prima serata su Rai1 e si prevede un capitolo in grado di intrigare ma anche di divertire.

Elena Sofia Ricci torna nei panni della profiler Teresa Battaglia. Da lunedì 28 ottobre 2024 nelle prime serate di Rai1 ci farà compagnia un nuovo capitolo de I Casi di Teresa Battaglia, dal titolo Ninfa Dormiente. La Fiction, coproduzione Rai Fiction-Publispei, sarà composta da tre puntate come il precedente I Fiori sopra l’Inferno e vedrà Teresa affrontare un nuovo caso, anzi un cold case, di quelli che ti tormentano la notte e alla cui soluzione vuoi arrivare costi quel che costi. E la Battaglia è una donna che non molla, che con il suo fare caustico, ruvido e pieno di demoni del passato ancora da vincere, affronta la vita – e la morte – con un piglio deciso, senza farsi spaventare nemmeno dalla sua malattia, che galoppante comincia a farle dimenticare di sé e della sua vita.

I Casi di Teresa Battaglia – Ninfa Dormiente: Elena Sofia Ricci è una profiler ruvida ma potente

Come Elena Sofia Ricci ha rivelato ieri, 23 ottobre 2024, in conferenza stampa per la presentazione de I Casi di Teresa Battaglia – Ninfa Dormiente, Teresa Battaglia è un personaggio che non poteva non interpretare. Questa seconda stagione o secondo capitolo della Fiction tratta dai romanzi di Ilaria Tuti, ha confermato quanto Teresa sia ruvida, caustica, senza peli sulla lingua ma anche potente, capace cioè di affrontare i demoni dell’anima suoi ma anche di chi le sta vicino, l’apprezza e persino la disprezza. Non è facile stare accanto a una donna come Teresa, incapace di esprimere il suo amore ma capace di esprimerlo in altri modi, forse non facilmente riconoscibili, ma presenti e mai assenti.

Teresa in Ninfa Dormiente si troverà ad affrontare un uomo del suo passato, Albert Lona - interpretato da Fausto Maria Sciarappa - diventato il nuovo dirigente della Squadra Mobile e sempre spina nel fianco della Battaglia. Tra i due sarà evidente l’acredine, il risentimento, l’antipatia reciproca ma tutto questo potrebbe essere solo una maschera gelida, come sono fredde le temperature della Val Resia, dei loro mostri personali, condivisi e non, che hanno portato entrambi a raffreddarsi verso gli altri.

Teresa non si sghiaccia facilmente nemmeno davanti alla sua malattia, l’Alzheimer, che la sta lentamente ma inesorabilmente cercando di spegnere. Lei però non intende smettere di lottare e di farlo affrontando i demoni della propria anima e quelli di chi le sta intorno. Sì perché, come si è evinto dalla conferenza stampa, I Casi di Teresa Battaglia sono racconti cupi, ruvidi come lo è la sua protagonista, ma anche in grado di sondare in modo forte, totalmente senza paura, il profondo strato della verità umana con tutte le sue fragilità.

Luci, ombre, malignità, tutto fa parte di un racconto di una donna e delle persone che ruotano intorno a lei, che ci insegna ad affrontare la vita con coraggio e con la sfrontatezza che in molte occasioni ci manca. Un personaggio femminile potente, senza eguali, che esce dagli schemi ma che piace al pubblico nonostante sia una donna algida e a volte anche un po’ “carogna”.

I Casi di Teresa Battaglia – Ninfa Dormiente: La trama della Fiction in partenza dal 28 ottobre 2024

Teresa Battaglia si scontrerà con Albert Lona, è vero, ma potrà contare sempre sul suo fidato – e innamorato - Giacomo Parisi che sa tutto o forse no di lei. Gianluca Gobbi, il suo interprete, ha rivelato in conferenza stampa che sarà anche in questa stagione l’ombra di Teresa ma forse scoprirà che anche lui, la persona più vicina a lei da anni, non sa tutto della sua amata. E quel tutto, quel demone ancora da combattere e quella ferita che ancora sanguina, cercherà di curarla insieme a Massimo Marini, interpretato da Giuseppe Spata, vittima delle battute più sarcastiche della profiler ma anche quel figlio che lei non ha mai avuto e che sente il dovere in qualche modo di proteggere. Arriverà anche Alice – interpretata da Marial Bajma-Riva - dai capelli blu e dallo smalto nero, ultimo elemento a unirsi alla squadra ma anche quello più anomalo

Ma quale sarà il caso che Teresa dovrà risolvere? Vi riveliamo che tutto ruoterà intorno a un quadro, la cui tela si è impregnata di sangue. Il soggetto di questo dipinto è una ninfa dormiente, che dà il titolo a questo nuovo capitolo. Teresa e i suoi troveranno il corpo della giovane poliziotta Marta Trevisan, che apparentemente sembra essersi suicidata. Per la Battaglia si tratterà invece di omicidio e visto che la ragazza stava indagando sulla morte del padre, la cosa non sembrerà per nulla assurda.

Teresa scoprirà, nel corso delle sue indagini, che il suo intuito l’ha portata a ritrovare un quadro misterioso fatto con il sangue, La Ninfa Dormiente appunto, il cui personaggio – la ninfa – è una ragazza di cui si è perso il nome. La profiler comincerà a interrogarsi su quale sia il filo conduttore di queste due storie e perché Marta abbia avuto con sé il ritratto di una giovane uccisa nel 1945. Ci sarà un segreto da svelare, inquietante e forse doloroso, ma lei riuscirà a risolverlo costi quel che costi!

I Casi di Teresa Battaglia - Ninfa Dormiente va in onda per tre prime serate su Rai1, a partire da lunedì 28 ottobre 2024 e su RaiPlay dal 26 ottobre 2024.