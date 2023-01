Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 27 Gennaio

Anticipazioni TV

Ecco cosa c'è da vedere in TV stasera Venerdì 27 gennaio 2023, con la nostra Guida TV scegli i Migliori Programmi, le Serie e le Fiction da vedere in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti. Trovate anche la programmazione tv adatta ai più piccoli.

Cosa c'è da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Programmi di intrattenimento e di approfondimento, le Fiction e le Serie TV da vedere stasera, Venerdì 27 Gennaio 2023, in prima serata su tutti i principali canali tv in chiaro, Rai, Mediaset ma non solo. Trovate anche i programmi adatti ai bambini sui canali tv per i più piccoli.



Se invece cercate un bel film per la vostra serata in tv vi rimandiamo alla nostra guida dei Film da vedere Venerdì 27 Gennaio, in prima e seconda serata.

Stasera in TV: I Programmi in prima serata, Venerdì 27 Gennaio 2023

Binario 21 , in occasione della Giornata della Memoria, un viaggio al Memoriale della Shoah della Stazione Centrale di Milano in diretta con la Senatrice Liliana Segre e Fabio Fazio e con Paola Cortellesi, Pierfrancesco Favino e il Coro della Scala, in onda dalle 20.30 su Rai 1

Quarto Grado (talk show, cronaca), in onda dalle 21.20 su Rete 4

Propaganda Live , condotto da Diego Bianchi, in onda dalle 21.15 su La7

Cucine da incubo (cooking show) presentato da Antonino Cannavacciuolo, in onda dalle 21.30 su TV8

I migliori Fratelli di Crozza , il meglio dello show di Maurizio Crozza, in onda dalle 21.25 su Nove

Musica Classica: Concerto della Memoria , con l'Orchestra Sinfonica Nazionale, in onda dalle 21.15 su Rai5

Cake Star - Pasticcerie in sfida (cooking show, talent), in onda dalle 21.20 su Real Time

Operazione N.A.S. (docu-reality), in onda dalle 21.25 su DMAX

Le donne di Ravensbrück. Testimonianze di deportate politiche italiane (documentario), in onda dalle 21.15 su Focus

L'ostetrica di Auschwitz (documentario), in onda dalle 21.10 su Rai Storia



Le Serie TV e le Fiction in onda stasera

NCIS e NCIS: Hawaii , in onda dalle 21.20 su Rai 2

Fosca Innocenti 2 : terza puntata "Il diario dell'anima", in onda dalle 21.20 su Canale 5

Josephine, ange gardien , in onda dalle 21.30 su La7D

Le indagini di Lolita Lobosco , in onda dalle 21.20 su Rai Premium

Astrid e Raphaelle , in onda dalle 21.10 su Giallo

Chicago P.D., in onda dalle 21.10 su Top Crime

I Programmi adatti ai piccoli