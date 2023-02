Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 10 Febbraio

Anticipazioni TV

Ecco cosa c'è da vedere in TV stasera Venerdì 10 Febbraio 2023, con la nostra Guida TV scegli i Migliori Programmi, le Serie e le Fiction da vedere in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Cosa c'è da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Programmi di intrattenimento e di approfondimento, le Fiction e le Serie TV da vedere stasera, Venerdì 10 Febbraio 2023, in prima serata su tutti i principali canali tv in chiaro, Rai, Mediaset ma non solo.



Se invece cercate un bel film per la vostra serata in tv vi rimandiamo alla nostra guida dei Film da vedere Venerdì 10 Febbraio, in prima e seconda serata

Stasera in TV: I Programmi in prima serata, Venerdì 10 Febbraio 2023

Sanremo 2023 - 73esimo Festival della Canzone Italiana , in onda dalle 20.40 su Rai 1

Io Ricordo - La terra dei miei padri (documentario): Un viaggio in barca lungo le meravigliose coste dell'Istria in compagnia dell'Ammiraglio Romano Sauro che ci racconta la storia di suo nonno Nazario Sauro, eroe della Prima guerra mondiale, in onda dalle 21.20 su Rai 3

Quarto Grado (talk show, cronaca), gli aggiornamenti sui casi di Saman Abbas e Liliana Resinovich, programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, in onda dalle 21.20 su Rete 4

Le Iene , in onda dalle 21.20 su Italia 1

Atlantide Files: Zelensky Putin - Storia di un conflitto , presentato da Andrea Purgatori, in onda dalle 21.15 su La7

Cucine da incubo (cooking show), condotto da Antonino Cannavacciuolo, in onda dalle 21.30 su TV8

I migliori Fratelli di Crozza : il meglio dello show di Maurizio Crozza, in onda dalle 21.25 su Nove

Grande Fratello VIP (reality show), in onda dalle 21.10 su La5

Cake Star - Pasticcerie in sfida (talent show, cooking show), in onda dalle 21.20 su Real Time

Operazione N.A.S. (docu-reality), in onda dalle 21.25 su DMAX

Ingegneria XXL China Edition (docu-serie), in onda dalle 21.15 su Focus

Il tempo del ricordo. Le foibe e l'esodo istriano giuliano dalmata (documentario), in onda dalle 21.10 su Rai Storia

Le Serie TV e le Fiction in onda stasera

Josephine, ange gardien , in onda dalle 21.30 su La7D

Le indagini di Lolita Lobosco , in onda dalle 21.20 su Rai Premium

Astrid e Raphaelle , in onda dalle 21.10 su Giallo

Chicago P.D., in onda dalle 21.10 su Top Crime

