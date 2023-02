Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 4 Febbraio

Anticipazioni TV

Ecco cosa c'è da vedere in TV stasera Sabato 4 Febbraio 2023, con la nostra Guida TV scegli i Migliori Programmi, le Serie e le Fiction da vedere in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Cosa c'è da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Programmi di intrattenimento e di approfondimento, le Fiction e le Serie TV da vedere stasera, Sabato 4 Febbraio 2023, in prima serata su tutti i principali canali tv in chiaro, Rai, Mediaset ma non solo.



Se invece cercate un bel film per la vostra serata in tv vi rimandiamo alla nostra guida dei Film da vedere Sabato 4 Febbraio, in prima e seconda serata

Stasera in TV: I Programmi in prima serata, Sabato 4 Febbraio 2023

Tali e Quali il talent show condotto da Carlo Conti (ultima puntata), in onda dalle 21.25 su Rai 1

Città Segrete di Corrado Augias , alla scoperta di Berlino, in onda dalle 21.45 su Rai 3

C'è Posta per Te di Maria De Filippi , in onda dalle 21.20 su Canale 5

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti (talent, cooking show), in onda dalle 21.30 su TV8

Bombe su Auschwitz? (documentario), in onda dalle 21.25 su Nove

Teatro: In scena , in onda dalle 21.15 su Rai 5

Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli (docu-reality), in onda dalle 21.40 su Real Time

Antico Egitto: I misteri svelati (docu-serie), in onda dalle 21.25 su DMAX

Titanic: la resa dei conti e Titanic: come affondò e perchè - Le prove definitive (documentari), in onda dalle 21.15 su Focus

Le Serie TV e le Fiction in onda stasera

FBI e FBI: International , in onda dalle 21.20 su Rai 2

Miss Marple , in onda dalle 21.30 su La7D

Che Dio ci aiuti 7 , in onda alle 21.20 su Rai Premium

Soko Kitzbühel - Misteri tra le montagne , in onda dalle 21.10 su Giallo

Poirot: Morte sul Nilo, in onda dalle 21.10 su Top Crime

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle reti tv