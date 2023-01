Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 28 Gennaio

Anticipazioni TV

Ecco cosa c'è da vedere in TV stasera Sabato 28 gennaio 2023, con la nostra Guida TV scegli i Migliori Programmi, le Serie e le Fiction da vedere in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti. Trovate anche la programmazione tv adatta ai più piccoli.

Cosa c'è da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Programmi di intrattenimento e di approfondimento, le Fiction e le Serie TV da vedere stasera, Sabato 28 Gennaio 2023, in prima serata su tutti i principali canali tv in chiaro, Rai, Mediaset ma non solo. Trovate anche i programmi adatti ai bambini sui canali tv per i più piccoli.



Se invece cercate un bel film per la vostra serata in tv vi rimandiamo alla nostra guida dei Film da vedere Sabato 28 Gennaio, in prima e seconda serata

Stasera in TV: I Programmi in prima serata, Sabato 28 Gennaio 2023

Tali e quali (talent show), presentato da Carlo Conti, in onda dalle 21.25 su Rai 1

Città Segrete di Corrado Augias: Palermo : Una città speciale, enigmatica, da sempre crocevia del Mediterraneo: porto franco, mercato aperto, frontiera e crogiuolo di civiltà, di culture, di etnie, di ragioni e di religioni, in onda dalle 21.45 su Rai 3

C'è Posta per Te di Maria De Filippi : tra gli ospiti di stasera Charlize Theron e Irama, in onda dalle 21.20 su Canale 5

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti (cooking talent show), in onda dalle 21.30 su TV8

Il naufragio del Titanic - Nuove verità (documentario), in onda dalle 21.35 su Nove

"Canto del popolo ebraico massacrato" : spettacolo teatrale liberamente tratto dall'omonimo poema di Yitzhak Katzenelson, ucciso ad Auschwitz nel 1944, in onda dalle 21.15 su Rai5

Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli (docu-reality), in onda dalle 21.40 su Real Time

Antico Egitto: I misteri svelati (docu-serie), in onda dalle 21.25 su DMAX

Macro mondi: Uno sguardo al variegato mondo degli insetti e al ruolo cruciale che svolgono negli ecosistemi (docu-serie), in onda dalle 21.15 su Focus

Le Serie TV e le Fiction in onda stasera

FBI e FBI: International , in onda dalle 21.20 su Rai 2

Miss Marple , in onda dalle 21.30 su La7D

Che Dio ci aiuti 7 , in onda dalle 21.20 su Rai Premium

Soko Kitzbühel - Misteri tra le montagne , in onda dalle 21.10 su Giallo

Poirot: La parola alla difesa, in onda dalle 21.10 su Top Crime

I Programmi adatti ai piccoli

Su Boing : alle 20.30 Looney Tunes Show e alle 21.20 Capitan Tsubasa

Su K2 : dalle 19.40 A tutto reality: L'isola e alle 22 Pokémon Esplorazioni super

Su Rai Gulp : alle 20.15 Il destino delle Tartarughe Ninja, alle 20.40 Spider-Man: Maximum Venom e alle 21.05 il film d'animazione Astérix chez les bretons

Su Rai YoYo : alle 20.05 Mira, royal detective e dalle 20.25 il film d'animazione Vicky il vichingo - La spada magica

Su Cartoonito : alle 19.30 Shaun the sheep, alle 20.50 Hey Duggee e alle 21.50 Il trenino Thomas

Su Frisbee : alle 19.45 Curioso come George: George alla scoperta del west! e dalle 21.25 Il trenino Thomas

Su Super!: alle 20 Danger Force

