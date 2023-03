Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 18 Marzo

Anticipazioni TV

Ecco cosa c'è da vedere in TV stasera Sabato 18 Marzo 2023, con la nostra Guida TV scegli i Migliori Programmi, le Serie e le Fiction da vedere in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Cosa c'è da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Programmi di intrattenimento e di approfondimento, le Fiction e le Serie TV da vedere stasera, Sabato 18 Marzo 2023, in prima serata su tutti i principali canali tv in chiaro, Rai, Mediaset ma non solo.



Se invece cercate un bel film per la vostra serata in tv vi rimandiamo alla nostra guida dei Film da vedere Sabato 18 Marzo, in prima e seconda serata

Stasera in TV: I Programmi in prima serata, Sabato 18 Marzo 2023

Il cantante mascherato , il telent show condotto da Milly Carlucci, in onda dalle 21.25 su Rai 1

Sapiens - Un solo pianeta , il programma condotto da Mario Tozzi che pone domande sull'uomo, sulla natura, sullo spazio, sulla terra e sul futuro dei Sapiens, in onda dalle 21.45 su Rai 3

Amici di Maria De Filippi (talent show), in onda dalle 21.20 su Canale 5

Formula 1: GP Arabia Saudita, Qualifiche , in onda dalle 21.25 su TV8

Teatro: Così è (se vi pare) di di Luigi Pirandello, in onda dalle 21.15 su Rai5

Cake Star - Pasticcerie in sfida , (talent, cooking show), in onda dalle 21.10 su Real Time

Mostri di questo mondo (docu-serie), in onda dalle 21.25 su DMAX

Cose di questo mondo (docu-serie), in onda dalle 21.15 su Focus

Le Serie TV e le Fiction in onda stasera

FBI e FBI: International , in onda dalle 21.20 su Rai 2

Miss Marple , in onda dalle 21.30 su La7D

Che Dio ci aiuti , in onda dalle 21.20 su Rai Premium

Alice Nevers - Professione Giudice , in onda dalle 21.10 su Giallo

Poirot: Fermate il boia, in onda dalle 21.10 su Top Crime

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle reti tv