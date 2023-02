Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 18 Febbraio

Anticipazioni TV

Ecco cosa c'è da vedere in TV stasera Sabato 18 Febbraio 2023, con la nostra Guida TV scegli i Migliori Programmi, le Serie e le Fiction da vedere in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Cosa c'è da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Programmi di intrattenimento e di approfondimento, le Fiction e le Serie TV da vedere stasera, Sabato 18 Febbraio 2023, in prima serata su tutti i principali canali tv in chiaro, Rai, Mediaset ma non solo.



Se invece cercate un bel film per la vostra serata in tv vi rimandiamo alla nostra guida dei Film da vedere Sabato 18 Febbraio, in prima e seconda serata

Stasera in TV: I Programmi in prima serata, Sabato 18 Febbraio 2023

Tale e quale Sanremo , il talent show presentato da Carlo Conti, in onda dalle 21.25 su Rai 1

Sapiens - Un solo pianeta , incursioni nel passato, nel presente e nel futuro della vita dei Sapiens con Mario Tozzi , in onda dalle 21.20 su Rai 3

C'è Posta per te di Maria De Flippi , ospite Luciana Littizzetto, in onda dalle 21.20 su Canale 5

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti (cooking show), in onda dalle 21.30 su TV8

Basket, Frecciarossa Final Eight 2023 - Semifinali: Germani Brescia-Carpegna Prosciutto Pesaro , in onda dalle 20.45 su Nove

Teatro: Kavanàh , Storia e canti della spiritualità ebraica, in onda dalle 21.15 su Rai 5

Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli (docu-reality), in onda dalle 21.20 su Real Time

Mostri di questo mondo (docu-serie), in onda dalle 21.25 su DMAX

Cose di questo mondo (docu-serie), in onda dalle 21.15 su Focus



Le Serie TV e le Fiction in onda stasera

FBI , in onda dalle 21.20 su Rai 2

Miss Marple , in onda dalle 21.20 su La7D

Che Dio ci aiuti , in onda dalle 21.20 su Rai Premium

Soko Kitzbühel - Misteri tra le montagne , in onda dalle 21.10 su Giallo

Poirot: il mistero del treno blu, in onda dalle 21.10 su Top Crime

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle reti tv