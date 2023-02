Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 8 Febbraio

Anticipazioni TV

Ecco cosa c'è da vedere in TV stasera Mercoledì 8 Febbraio 2023, con la nostra Guida TV scegli i Migliori Programmi, le Serie e le Fiction da vedere in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Cosa c'è da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Programmi di intrattenimento e di approfondimento, le Fiction e le Serie TV da vedere stasera, Mercoledì 8 Febbraio 2023, in prima serata su tutti i principali canali tv in chiaro, Rai, Mediaset ma non solo.



Se invece cercate un bel film per la vostra serata in tv vi rimandiamo alla nostra guida dei Film da vedere Mercoledì 8 Febbraio, in prima e seconda serata

Stasera in TV: I Programmi in prima serata, Mercoledì 8 Febbraio 2023

Sanremo 2023 - 73esimo Festival della Canzone Italiana , in onda dalle 20.40 su Rai 1

Speciale Chi l'ha visto? , in onda dalle 21.20 su Rai 3

Controcorrente Prima Serata (approfondimento giornalistico), condotto da Veronica Gentili, in onda dalle 21.20 su Rete 4

Atlantide - Storie di uomini e di mondi , presentato da Andrea Purgatori, in onda dalle 21.15 su La7

Name that tune - Indovina la canzone Best Moments game show presentato da Ciro Priello e Fabio Balsamo, in onda dalle 21.25 su TV8

Art Night con Neri Marcorè : Correggio, dall'ombra alla luce, in onda dalle 21.10 su Rai5

La clinica della pelle (docu-reality), in onda dalle 21.20 su Real Time

Ai confini della civiltà (docu-reality), in onda dalle 21.25 su DMAX

I signori della notte (docu-serie), in onda dalle 21.15 su Focus

Mixer. Venti anni di televisione (docu-serie antologica), in onda dalle 21.10 su Rai Storia

Le Serie TV e le Fiction in onda stasera

One Piece , in onda dalle 21.15 su Italia 2

White Collar , in onda dalle 21.30 su La7D

Il giudice meschino , in onda alle 21.20 su Rai Premium

L'ispettore Barnaby , in onda dalle 21.10 su Giallo

FBI: Most Wanted, in onda dalle 21.10 su Top Crime

