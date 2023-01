Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 31 Gennaio

Anticipazioni TV

Ecco cosa c'è da vedere in TV stasera Martedì 31 gennaio 2023, con la nostra Guida TV scegli i Migliori Programmi, le Serie e le Fiction da vedere in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti. Trovate anche la programmazione tv adatta ai più piccoli.

Cosa c'è da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Programmi di intrattenimento e di approfondimento, le Fiction e le Serie TV da vedere stasera, Martedì 31 Gennaio 2023, in prima serata su tutti i principali canali tv in chiaro, Rai, Mediaset ma non solo. Trovate anche i programmi adatti ai bambini sui canali tv per i più piccoli.



Se invece cercate un bel film per la vostra serata in tv vi rimandiamo alla nostra guida dei Film da vedere Martedì 31 Gennaio, in prima e seconda serata

Stasera in TV: I Programmi in prima serata, Martedì 31 Gennaio 2023

Boomerissima game show presentato da Alessia Marcuzzi, tra gli ospiti: Arisa, Boomdabash, Eiffel 65, Nino Frassica, Flavio Insinna e Alberto Matano. in onda dalle 21.20 su Rai 2

Cartabianca (talk show, politica, attualità), condotto da Binaca Berlinguer, in onda dalle 21.20 su Rai 3

Fuori dal Coro (talk show, politica, attualità), condotto da Mario Giordano, in onda dalle 21.20 su Rete 4

Calcio, Coppa Italia - Quarti di finale: Inter-Atalanta , in onda dalle 21 su Canale 5

Le Iene , in onda dalle 21.20 su Italia 1

DiMartedì (talk show, politica, attualità), condotto da Giovanni Floris, in onda dalle 21.15 su La7

Grande Fratello VIP (reality show), in onda dalle 21.10 su La5

Primo appuntamento (docu-reality, dating show), in onda dalle 21.20 su Real Time

Il codice del Boss : Daniele Bossari e Giano del Bufalo in viaggio tra i misteri della storia, in onda dalle 21.25 su DMAX

Alla scoperta dei parchi nazionali del Nord America (docu-serie), in onda dalle 21.15 su Focus

Hitler e l'ossessione della Russia (docu-serie), in onda dalle 21.10 su Rai Storia

Le Serie TV e le Fiction in onda stasera

Miss Marple , in onda dalle 21.30 su La7D

Hudson & Rex , in onda dalle 21.20 su Rai Premium

Alexandra , in onda dalle 21.10 su Giallo

Law and Order: Unità Speciale, in onda dalle 21.10 su Top Crime

I Programmi adatti ai piccoli

Su Boing : alle 20.20 Jurassic World: nuove avventure e alle 21.20 Capitan Tsubasa

Su K2 : dalle 19.15 Il barbiere pasticciere e dalle 20.50 A tutto reality: all stars

Su Rai Gulp : alle 20 Robin Hood, alle 20.15 Il destino delle Tartarughe Ninja, alle 20.40 Spider-Man: Maximum Venom

Su Rai YoYo : alle 20.05 Mira, royal detective, dalle 20.25 I Puffi e dalle 20.45 Bluey

Su Cartoonito : dalle 19.30 Tom & Jerry a New York, alle 20.20 La casa delle bambole di Gabby, alle 20.50 Hey Duggee e alle 21.20 Baby Shark's Big Show

Su Frisbee : dalle 19.40 Curioso come George e dalle 20.55 Super Monsters

Su Super!: alle 19.05 I Thunderman, alle 20 Danger Force e alle 20.50 Henry Danger

