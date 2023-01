Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 30 Gennaio

Anticipazioni TV

Ecco cosa c'è da vedere in TV stasera Lunedì 30 gennaio 2023, con la nostra Guida TV scegli i Migliori Programmi, le Serie e le Fiction da vedere in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti. Trovate anche la programmazione tv adatta ai più piccoli.

Cosa c'è da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Programmi di intrattenimento e di approfondimento, le Fiction e le Serie TV da vedere stasera, Lunedì 30 Gennaio 2023, in prima serata su tutti i principali canali tv in chiaro, Rai, Mediaset ma non solo. Trovate anche i programmi adatti ai bambini sui canali tv per i più piccoli.



Se invece cercate un bel film per la vostra serata in tv vi rimandiamo alla nostra guida dei Film da vedere Lunedì 30 Gennaio, in prima e seconda serata

Stasera in TV: I Programmi in prima serata, Lunedì 30 Gennaio 2023

Boss in incognito reality-game presentato da Max Giusti, in onda dalle 21.20 su Rai 2

Report (inchieste giornalistiche): "Il conto dello Chef": Un business, quello degli chef stellati, che muove milioni di euro fra ristoranti, indotto e soprattutto comunicazione, in onda dalle 21.20 su Rai 3

Quarta Repubblica (talk show, politica, attualità), in onda dalle 21.20 su Rete 4

Grande Fratello VIP (reality show), in onda dalle 21.20 su Canale 5

Eden - Un pianeta da salvare : presentato da Licia Colò, in onda dalle 21.15 su La7

Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli (docu-reality), in onda dalle 21.20 su Real Time

Lupi di mare (docu-reality), in onda dalle 21.25 su DMAX

Rivivere Pompei. Il rito del cibo all'ombra del Vesuvio (docu-serie), in onda dalle 21.15 su Focus

(docu-serie), in onda Via Appia, regina viarum (documentario), in onda dalle 21.10 su Rai Storia

Le Serie TV e le Fiction in onda stasera

Black out - Vite sospese : terza puntata, in onda dalle 21.25 su Rai 1

American Dad! , in onda dalle 21.15 su Italia 2

Josephine, ange gardien , in onda dalle 21.30 su La7D

I casi della giovane Miss Fisher - Scuola di cucina con delitto , in onda dalle 21.20 su Rai Premium

Vera , stagione 2, episodio 3, in onda dalle 21.10 su Giallo

CSI: Miami, in onda dalle 21.10 su Top Crime

I Programmi adatti ai piccoli

Su Boing : alle 19.50 il film Piovono polpette 2 - la rivincita degli avanzi e alle 21.20 Capitan Tsubasa

Su K2 : dalle 19.15 Il barbiere pasticciere e dalle 20.50 A tutto reality: La vendetta dell'isola e all stars

Su Rai Gulp : alle 20 Robin Hood, alle 20.15 Il destino delle Tartarughe Ninja, alle 20.40 Spider-Man: Maximum Venom

Su Rai YoYo : alle 20.05 Mira, royal detective, dalle 20.25 I Puffi e dalle 20.45 Bluey

Su Cartoonito : dalle 19.30 Tom & Jerry a New York, alle 20.20 La casa delle bambole di Gabby, alle 20.50 Hey Duggee e alle 21.20 Baby Shark's Big Show

Su Frisbee : dalle 19.55 Curioso come George e 21.50 Super Monsters

Su Super!: alle 19.05 I Thunderman, alle 20 Danger Force e alle 20.50 Henry Danger

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle reti tv