Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 23 Gennaio

Ecco cosa c'è da vedere in TV stasera Lunedì 23 gennaio 2023, con la nostra Guida TV scegli i Migliori Programmi, le Serie e le Fiction da vedere in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti. Trovate anche la programmazione tv adatta ai più piccoli.

Cosa c'è da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Programmi di intrattenimento e di approfondimento, le Fiction e le Serie TV da vedere stasera, Lunedì 23 Gennaio 2023, in prima serata su tutti i principali canali tv in chiaro, Rai, Mediaset ma non solo. Trovate anche i programmi adatti ai bambini sui canali tv per i più piccoli.



Se invece cercate un bel film per la vostra serata in tv vi rimandiamo alla nostra guida dei Film da vedere Lunedì 23 Gennaio, in prima e seconda serata.

Stasera in TV: I Programmi in prima serata, Lunedì 23 Gennaio 2023

Boss in incognito (reality, game show) condotto da Max Giusti, in onda dalle 21.20 su Rai 2

Report (inchieste giornalistiche), in onda dalle 21.20 su Rai 3

Quarta Repubblica (talk show, politica, attualità), in onda dalle 21.20 su Rete 4

Grande Fratello VIP (reality show), in onda dalle 21.20 su Rete 4

Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli (docu-reality), in onda dalle 20.20 su Real Time

Lupi di mare (docu-reality), in onda dalle 21.25 su DMAX

Pompei di notte (documentario), in onda dalle 21.15 su Focus

Storia delle nostre città (docu-serie), in onda dalle 21.105 su Rai Storia



Le Serie TV e le Fiction in onda stasera

Black out - Vite sospese , in onda dalle 21.25 su Rai 1

American Dad! , in onda dalle 21.15 su Italia 2

Josephine, ange gardien , in onda dalle 21.30 su La7D

I casi della giovane Miss Fisher - Il laboratorio dei segreti , in onda dalle 21.20 su Rai Premium

Vera stagione 2 episodio 2, in onda dalle 21.10 su Giallo

CSI: Miami, in onda dalle 21.10 su Top Crime

I Programmi adatti ai piccoli