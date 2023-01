Blackout vite sospese: parte Stasera la Fiction di Rai 1 con Alessandro Preziosi

Anticipazioni TV

Un gruppo di persone si ritrova isolato in un hotel di montagna nella nuova fiction della prima serata di Rai 1, Blackout vite sospese. Tutte le anticipazioni.

Una vigilia di Natale che da serena, in un paesaggio innevato che ruba l’occhio, diventa decisamente più inquietante, nella fiction Blackout vite sospese, un mistery-drama ambientato in alta quota, in onda per quattro prime serate da oggi lunedì 23 gennaio su Rai 1. Si muove fra tensione, momenti spettacolari e un’attenzione alla psicologia dei protagonisti. Sono i clienti di un lussuoso albergo nel piccolo ed esclusivo polo sciistico nella Valle del Vanoi, in Trentino. Qui trascorrono le feste di Natale in compagnia dei propri cari.

Ma la terra trema e il distacco di un’imponente slavina isola la Valle e impedisce i soccorsi possibili dall’unico passo che la collega con il resto del mondo. Il paese è isolato, l’elettricità saltata, le comunicazioni interrotte. Restano intrappolati personaggi con segreti da nascondere, identità celate e ambigui professionisti pronti a tutto. Un mistery intenso ed emozionante diretto da Riccardo Donna che vede protagonista Alessandro Preziosi affiancato dall’attrice tedesca Rike Schmid, Marco Rossetti, Aurora Ruffino, Caterina Shulha, Maria Roveran e l’attore francese Mickaël Lumière.

Le Anticipazioni sulla Prima Serata di Blackout vite sospese

È la Vigilia di Natale. Un gruppo di sconosciuti rimane intrappolato in una valle, dopo che una valanga ne blocca l’unico accesso impedendo le comunicazioni con il mondo esterno. Tra loro ci sono Claudia, medico, testimone sotto protezione, che vive in una baita appartata con la figlia Anita; Marco, ex marito di Claudia che è giunto con la sua nuova fidanzata, Irene, nella speranza di poter portare via con sé Anita; e Giovanni, ricco imprenditore in vacanza con i figli Riccardo ed Elena, entrambi ancora provati dalla recente scomparsa della madre. Ma c’è di più. Giovanni ha un segreto: è legato alla cosca contro cui Claudia dovrebbe testimoniare. Per ordine del clan Giovanni deve uccidere la donna, ma durante la valanga sua figlia rimane seriamente ferita, e Claudia diventa l’unica speranza di Giovanni per tenere in vita la piccola Elena.

Durante la valanga Riccardo, il figlio maggiore di Giovanni, rimasto intrappolato con Anita in un crepaccio, riesce a tornare in albergo e a segnalare la posizione della ragazza. Una volta salva, Anita ritrova Lorenzo, il figlio dei proprietari dell’hotel con cui, da un po’ di mesi, si frequenta all’insaputa della madre. Quando un elicottero sorvola la valle, tutti si convincono che i soccorsi siano in arrivo e Giovanni, nonostante sia grato a Claudia per aver assicurato la sopravvivenza a sua figlia, è costretto a riprendere il piano omicida. Nel frattempo Lidia, appuntato dei carabinieri, è costretta a fare i conti con la propria gravidanza, avendo scoperto che il padre del nascituro, il Maresciallo Piani, è morto sotto la slavina, ora è lei l’unico rappresentante della Legge in tutta la Valle.