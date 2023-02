Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 9 Febbraio

Anticipazioni TV

Ecco cosa c'è da vedere in TV stasera Giovedì 9 Febbraio 2023, con la nostra Guida TV scegli i Migliori Programmi, le Serie e le Fiction da vedere in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Cosa c'è da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Programmi di intrattenimento e di approfondimento, le Fiction e le Serie TV da vedere stasera, Giovedì 9 Febbraio 2023, in prima serata su tutti i principali canali tv in chiaro, Rai, Mediaset ma non solo.



Se invece cercate un bel film per la vostra serata in tv vi rimandiamo alla nostra guida dei Film da vedere Giovedì 9 Febbraio, in prima e seconda serata

Stasera in TV: I Programmi in prima serata, Giovedì 9 Febbraio 2023

Sanremo 2023 - 73esimo Festival della Canzone Italiana , in onda dalle 20.40 su Rai 1

Dritto e Rovescio (approfondimento giornalistico, politica e attualità), condotto da Paolo Del Debbio, in onda dalle 21.20 su Rete 4

Grande Fratello VIP (reality show), condotto da Alfonso Signorini, in onda dalle 21.20 su Canale 5

PiazzaPulita (approfondimento giornalistico, politica e attualità), presentato da Corrado Formigli, in onda dalle 21.15 su La7

Quelle brave ragazze , Mara Maionchi, Orietta Berti e Sandra Milo viaggiano per la Spagna a bordo di un furgoncino guidato da Alessandro Livi, in onda dalle 21.30 su TV8

Opera lirica: Il Trovatore di Giuseppe Verdi, in onda dalle 21.15 su Rai5

Vite al limite: e poi (docu-reality), in onda dalle 21.20 su Real Time

Predatori di gemme (docu-reality), in onda dalle 21.25 su DMAX

Verso Saturno, sola andata: storia della missione Cassini-Huygens , in onda dalle 21.15 su Focus

Torre Eiffel. Storia di una scommessa incredibile (documentario), in onda dalle 21.10 su Rai Storia

Le Serie TV e le Fiction in onda stasera

li>Hawaii Five-0, in onda dalle 21.20 su Rai 4

Dieci piccoli indiani , in onda dalle 21.30 su La7D

Rosewood , in onda dalle 21.10 su Giallo

The Vampire Diaries, in onda dalle 21.10 su Top Crime

