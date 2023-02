Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 16 Febbraio

Anticipazioni TV

Ecco cosa c'è da vedere in TV stasera Giovedì 16 Febbraio 2023, con la nostra Guida TV scegli i Migliori Programmi, le Serie e le Fiction da vedere in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Cosa c'è da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Programmi di intrattenimento e di approfondimento, le Fiction e le Serie TV da vedere stasera, Giovedì 16 Febbraio 2023, in prima serata su tutti i principali canali tv in chiaro, Rai, Mediaset ma non solo.



Se invece cercate un bel film per la vostra serata in tv vi rimandiamo alla nostra guida dei Film da vedere Giovedì 16 Febbraio, in prima e seconda serata

Stasera in TV: I Programmi in prima serata, Giovedì 16 Febbraio 2023

Splendida cornice , il programma condotto da Gepi Cucciari omaggia Massimo Troisi, in onda dalle 21.20 su Rai 3

Dritto e Rovescio programma di approfondimento politico, di cronaca e attualità condotto da Paolo Del Debbio, in onda dalle 21.20 su Rete 4

Grande Fratello VIP reality show presentato da Alfonso Signorini, in onda dalle 21.20 su Canale 5

PiazzaPulita programma di approfondimento politico, di cronaca e attualità condotto da Corrado Formigli, in onda dalle 21.15 su La7

Calcio, UEFA Europa League - Spareggi (Andata): Juventus-Nantes , in onda dalle 21 su TV8

Concerto del Teatro La Fenice di Venezia , in onda dalle 21.15 su Rai 5

Vite al limite: e poi (docu-reality), in onda dalle 21.20 su Real Time

Basket, Frecciarossa Final Eight 2023 - Quarti di finale: Bertram Yachts Derthona Tortona-Dolomiti Energia Trentino , in onda dalle 20.45 su DMAX

Clima del terzo tipo (docu-serie), in onda dalle 21.15 su Focus

Amsterdam, Londra, New York. Tre città alla conquista del mondo (docu-serir), in onda dalle 21.10 su Rai Storia



Le Serie TV e le Fiction in onda stasera

Che Dio ci aiuti 7 , in onda dalle 21.25 su Rai 1

Hawaii Five-0 , in onda dalle 21.20 su Rai 4

Rosewood , in onda dalle 21.10 su Giallo

Hamburg Distretto 21, in onda dalle 21.10 su Top Crime

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle reti tv