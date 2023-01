Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 22 Gennaio

Anticipazioni TV

Ecco cosa c'è da vedere in TV stasera Domenica 22 gennaio 2023, con la nostra Guida TV scegli i Migliori Programmi, le Serie e le Fiction da vedere in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti. Trovate anche la programmazione tv adatta ai più piccoli.

Cosa c'è da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Programmi di intrattenimento e di approfondimento, le Fiction e le Serie TV da vedere stasera, Domenica 22 Gennaio 2023, in prima serata su tutti i principali canali tv in chiaro, Rai, Mediaset ma non solo. Trovate anche i programmi adatti ai bambini sui canali tv per i più piccoli.



Se invece cercate un bel film per la vostra serata in tv vi rimandiamo alla nostra guida dei Film da vedere Domenica 22 Gennaio, in prima e seconda serata.

Stasera in TV: I Programmi in prima serata, Domenica 22 Gennaio 2023

Che Tempo Che Fa (talk show), in onda dalle 20 su Rai 3

Zona bianca (talk show, politica, attualità), in onda dalle 21.20 su Rete 4

Non è l'Arena (talk show, politica, attualità), condotto da Massimo Giletti, in onda dalle 21.15 su La7

Bruno Barbieri - 4 Hotel (tanlent), in onda dalle 21.30 su TV8

Only Best - Comico Show , in onda dalle 21.35 su Nove

Di là dal fiume e tra gli alberi (docu-serie), in onda dalle 21.15 su Rai 5

The Voice Senior (talent show), in onda dalle 21.20 su Rai Premium

90 giorni per innamorarsi (docu-reality), in onda dalle 20.20 su Real Time

Border Control Italia (docu-reality), in onda dalle 21.25 su DMAX

Secrets in the jungle - Strane scoperte nel profondo della giungla (docu-serie), in onda dalle 21.15 su Focus

Le Serie TV e le Fiction in onda stasera

Le indagini di Lolita Lobosco 2 - Viva gli sposi , in onda dalle 21.25 su Rai 1

NCIS: Los Angeles a seguire Fire country , in onda dalle 21 su Rai 2

The Big Bang Theory stagione 4 episodi 13, 14, 15 e 16, in onda dalle 21.15 su Italia 2

Grey's Anatomy , in onda dalle 21.30 su La7D

Il giovane ispettore Morse stagione episodio 3, in onda dalle 21.10 su Giallo

Colombo: Scandali a Hollywood, in onda dalle 21.10 su Top Crime

I Programmi adatti ai piccoli