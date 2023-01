Guida TV di Stasera Venerdì 13 Gennaio: Programmi, Serie TV e Fiction

Anticipazioni TV

Ecco cosa c'è da vedere in TV stasera venerdì 13 gennaio 2023, con la nostra Guida TV scegli i Migliori Programmi, le Serie e le Fiction da vedere in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Cosa c'è da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Programmi di intrattenimento e di approfondimento, le Fiction e le Serie TV da vedere stasera, Venerdì 13 gennaio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro.





Tra i programmi da vedere vi segnaliamo: Dopo il grande successo delle due precedenti edizioni, torna stasera alle 21.20 su Rai 1 The Voice Senior, il diveretente talent show condotto da Antonella Clerici che vede alternarsi sul palco cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie. Saranno sette le puntate dello show, che andrà in onda ogni venerdì e che vede gran parte del suo cast confermato con Loredana Berté, Gigi D'Alessio e Clementino, con una grande novità, l'arrivo tra i coach di Angela Brambati e Angelo Sotgiu de I Ricchi e Poveri.

Per gli amanti della natura e dell'ambiente, l'appuntamento è alle 21.15 su La7 con Speciale Eden - Un pianeta da salvare condotto da Licia Colò. Per gli appassionati di cooking show sono due i programmi di stasera che ci porteranno tra i fornelli, Cucine da incubo, condotto da Antonino Cannavacciuolo, in onda dalle 21.30 su TV8 e Cake Star - Pasticcerie in sfida alle 21.20 su Real Time.

Risate assicurate invece dalle 21.30 su Nove con I migliori Fratelli di Crozza.

Passando alle serie tv, il programma della serata prevede NCIS e a seguire NCIS: Hawaii dalle 21.20 su Rai 2, il ritorno di Vanessa Incontrada nella seconda stagione di Fosca Innocenti in prima serata su Canale 5, la replica della prima puntata delle Indagini di Lolita Lobosco 2 alle 21.20 su Rai Premium, Josephine, ange gardien alle 21.30 su La7D, Astrid e Raphaelle in onda alle 21.10 su Giallo e Chicago P.D su Top Crime alle 21.10.

Se invece cercate un bel film per la vostra serata in tv vi rimandiamo alla nostra guida dei Film da vedere Venerdì 13 Gennaio, in prima e seconda serata.

Stasera in TV: I Programmi di oggi, in prima serata

The Voice Senior (talent show), condotto da condotto da Antonella Clerici, in onda dalle 21.20 su Rai 1

Lotta continua (docu-film), in onda dalle 21.20 su Rai 3

Quarto Grado (talk show, cronaca nera), in onda dalle 21.20 su Rete 4

Speciale Eden - Un pianeta da salvare , con Licia Colò, in onda dalle 21.30 su La7

Cucine da incubo (cooking show), con Antonino Cannavacciuolo, in onda dalle 21.30 su TV8

I migliori Fratelli di Crozza , il meglio degli spettacoli di Maurizio Crozza, in onda dalle 21.30 su Nove

Musica Classica: Lisa Batiashvili a Santa Cecilia , in onda dalle 21.15 su Rai 5

Cake Star - Pasticcerie in sfida (talent culinario), in onda dalle 21.20 su Real Time

Operazione N.A.S. (docu-reality), in onda dalle 21.25 su DMAX

Ingegneria XXL China Edition e Super grattacieli (docu-serie), in onda dalle 21.15 su Focus.

La bussola e la clessidra - La via del guerriero, con Alessandro Barbero (divulgazione storica), in onda dalle 21.10 su Rai Storia.

Fiction e Serie TV in onda in prima serata

NCIS e NCIS: Hawaii (serie tv), in onda dalle 21.20 su Rai 2

Fosca Innocenti: seconda stagione (fiction, serie tv), in onda dalle 21.20 su Canale 5

Josephine, ange gardien (serie tv), in onda dalle 21.30 su La7D

Le indagini di Lolita Lobosco (fiction, serie tv), in onda dalle 21.20 su Rai Premium

Astrid e Raphaelle (serie tv), in onda dalle 21.10 su Giallo

Chicago P.D. (serie tv), in onda dalle 21.10 su Top Crime

