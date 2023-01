Guida TV di Stasera: Programmi, Serie TV e Fiction di Giovedì 12 Gennaio

Anticipazioni TV

Ecco cosa c'è da vedere in TV stasera giovedì 12 gennaio 2023, con la nostra Guida TV scegli i Migliori Programmi, le Serie e le Fiction da vedere in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Cosa c'è da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Programmi di intrattenimento e di approfondimento, le Fiction e le Serie TV da vedere stasera, giovedì 12 gennaio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro.





Tra i programmi da vedere vi segnaliamo: Su Rai 1 alle 21.35 c'è un attesissimo ritorno, quello di una delle Fiction più amate dal pubblico in questi ultimi anni, debutta infatti stasera la settima stagione di Che Dio ci aiuti, che vedrà l'addio di Elena Sofia Ricci.

L'appuntamento su Rai 2 in prima serata è invece con Ilaria D'Amico e il suo talk show Che c'è di nuovo, dove stasera si parlerà, tra le altre cose dell'Italia dei maghi televisivi che vendono sogni e illusioni (ospite in studio Wanna Marchi), del ritorno del Covid e delle sue varianti e degli ultimi sviluppi sul caso della strage di Erba con la difesa che chiede la revisione del processo.

Un interessante debutto è quello che ci attende alle 21.20 su Rai 3: Geppi Cucciari presenta stasera la prima puntata del suo nuovo programma Splendida cornice, un people show in cui la simpatica conduttrice parla di cultura e arte con la leggerezza e con l'ironia che la contraddistingue.

Gli appassionati di calcio saranno accontentati anche questa sera con la trasmissione a partire dalle 21 su Canale 5 della partita degli ottavi di finale di Coppa Italia Roma- Genoa.

Spazio alla politica all'attualità in prima serata su Rete 4 con Dritto e Rovescio, alle 21.15 su La7 con PiazzaPulita e in seconda serata su Rai 1 con Porta a Porta.

Da segnalare in prima serata su Real Time la tanto discussa intervista al Principe Harry, in occasione della pubblicazione del suo libro scandalo "Spare".

Per i melomani l'appuntamento è su Rai 5 con La Traviata di Giuseppe Verdi.

Passando alle serie tv, il programma della serata prevede Hawaii Five-0 dalle 21.30 su Rai 4, Brothers & Sisters su La7D, Miss Scarlet and the Duke su Rai Premium, Rosewood su Giallo e Hamburg Distretto 21 su Top Crime.

Se invece cercate un bel film per la vostra serata in tv vi rimandiamo alla nostra guida ai Film da vedere Giovedì 12 Gennaio, in prima e seconda serata.

Stasera in TV: I Programmi di oggi, in prima serata

Splendida cornice , con Geppi Cucciari, in onda dalle 21.20 su Rai 3

, con Geppi Cucciari, in onda Dritto e Rovescio (talk show, politica, attualità), in onda dalle 21.20 su Rete 4

(talk show, politica, attualità), in onda Calcio, Coppa Italia - Ottavi di finale: Roma-Genoa , in onda dalle 21 su Canale 5

, in onda PiazzaPulita (talk show, politica, attualità), in onda dalle 21.30 su La7

(talk show, politica, attualità), in onda Quelle brave ragazze : Mara Maionchi, Orietta Berti e Sandra Milo viaggiano per la Spagna a bordo di un furgoncino guidato da Alessandro Livi, in onda dalle 21.30 su TV8

: Mara Maionchi, Orietta Berti e Sandra Milo viaggiano per la Spagna a bordo di un furgoncino guidato da Alessandro Livi, in onda Opera lirica: La Traviata di Giuseppe Verdi, in onda dalle 21.15 su Rai 5

di Giuseppe Verdi, in onda Il principe Harry - L'intervista , in onda dalle 21.20 su Real Time

, in onda Predatori di gemme (docu-reality), in onda dalle 21.25 su DMAX

(docu-reality), in onda Universo ai raggi X (docu-serie), in onda dalle 21.15 su Focus.

(docu-serie), in onda Il grande viaggio dei Vichinghi (docu-serie), in onda dalle 21.10 su Rai Storia.

Fiction e Serie TV in onda in prima serata

Che Dio ci aiuti 7 (Fiction, Serie TV), in onda dalle 21.25 su Rai 1

(Fiction, Serie TV), in onda Hawaii Five-0 (serie tv), in onda dalle 21.30 su Rai 4

(serie tv), in onda Brothers & Sisters (serie tv), in onda dalle 21.30 su La7D

(serie tv), in onda Miss Scarlet and the Duke (serie tv), in onda dalle 21.20 su Rai Premium

(serie tv), in onda Rosewood (serie tv), in onda dalle 21.10 su Giallo

(serie tv), in onda Hamburg Distretto 21 (serie tv), in onda dalle 21.10 su Top Crime

I Programmi Stasera in TV in seconda serata