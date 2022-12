Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di questa sera

Anticipazioni TV

Oggi, lunedì 12 dicembre 2022, andrà in onda il ventiduesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip.

Stasera, lunedì 12 dicembre 2022, in prima serata su Canale 5, ventiduesimo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini affiancato da Orietta Berti, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi.

Due nuovi ingressi nella Casa: Milena Miconi e Riccardo Fogli sono pronti a varcare la Porta Rossa. Come reagiranno i “vipponi”?

Nel loft di Cinecittà si respira aria natalizia e anche stasera non mancherà il “Gf Vip Show”. Ma l’atmosfera magica del Natale non abbassa il livello degli scontri. Nelle scorse ore tante e importanti discussioni hanno avuto come protagonisti: Edoardo Tavassi e Daniele Dal Moro vs Charlie Gnocchi, sempre Daniele Dal Moro vs Sarah Altobello e anche Antonino Spinalbese vs Patrizia Rossetti. Nella Casa si respira un'aria molto tesa e i gieffini sono spesso in disaccordo facendo emergere anche vecchie questioni.

Settimana turbolenta anche per Antonella con Edoardo Donnamaria e Nikita con Onestini. Tra Micol e Tavassi, invece, sembra essere finalmente sbocciata la passione. I due si sarebbero infatti lasciati andare in un coinvolgente bacio sotto le coperte, sfuggito dalle telecamere ma oggetto di chiacchiere da parte di Giaele che ha trovato conferme con Edoardo.

Nel frattempo, Attilio Romita riflette sulla sua querelle coniugale - di cui ha appreso nel corso della scorsa puntata - che è tutt’altro che risolta.

Infine, il verdetto del televoto: chi si salverà tra Charlie Gnocchi e Attilio Romita?

L'appuntamento con la ventiduesima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.

