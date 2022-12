Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di questa sera

Anticipazioni TV

Stasera, sabato 10 dicembre 2022, in prima serata su Canale 5, ventunesimo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini affiancato da Orietta Berti, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi.

I “vipponi” sono pronti per un grande sabato sera in tv: il Gf Vip Show. Da “I will follow him” (colonna sonora del celeberrimo film Sister Act) a “Roma non fa la stupida stasera” (Rugantino), gli inquilini della Casa si mettono in gioco in un divertente spettacolo. Nel corso delle prove, non sono mancate discussioni e malumori vari. Wilma ha inveito contro il gruppo e anche nei confronti di Daniele Dal Moro, colpevole, a detta di molti, di non partecipare attivamente alle attività e di isolarsi costantemente da tutti.

Nel loft di Cinecittà, Antonella Fiordelisi colleziona sempre più nemiche: oltre a Micol Incorvaia, anche Giaele De Donà e Oriana Marzoli. Con quest'ultima, dopo giorni di vicinanza e sostegno, l'idillio sembra ormai finito e le due gieffine si sono scontrate molto duramente. Per qualcuno che si scontra qualche altro che “si incontra”: Luca Onestini e Nikita Pelizon sono sempre più vicini.

Una sorpresa per Edoardo Donnamaria che incontrerà la madre Chicca.

Al televoto: Charlie Gnocchi e Daniele Dal Moro. Chi si salverà?

