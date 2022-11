Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di questa sera

Anticipazioni TV

Oggi, lunedì 7 novembre 2022, andrà in onda il quindicesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip.

Stasera,lunedì 7 novembre 2022, in prima serata su Canale 5, quindicesimao appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini affiancato da Orietta Berti, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi.

Nel corso della scorsa puntata sono entrati sei nuovi concorrenti e il loro ingresso ha cambiato gli equilibri della Casa che si stanno piano piano ridisegnando.

A proposito di new entry, Oriana Marzoli è un vero e proprio ciclone che sta iniziando a farsi conoscere. Non mancheranno belle sorprese anche stasera, in particolare, per Alberto De Pisis.

Sorpresa poco piacevole invece per Antonella Fiordelisi che potrebbe avere un faccia a faccia poco piacevole.

Ad diffondere la notizia, è stata Federica Panicucci a Mattino 5:

"Questa sera in prima serata con Alfonso Signorini il Grande Fratello Vip. Lo sapete che do qualche spoiler sempre il lunedì. Allora, due spoiler. Uno, una sorpresa molto piacevole per Alberto. Due, una sorpresa molto poco piacevole invece per Antonella Fiordelisi. Di che cosa si tratta lo scoprirete questa sera in prima serata con Alfonso!"

Secondo quanto aggiunto da Deianira Marzano, l'influencer milanese potrebbe rivedere il suo ex fidanzato Gianluca Benincasa che a Fanpage ha rivelato:

"Ci eravamo dati una pausa così che potesse viversi a pieno la sua esperienza, ma i sentimenti non si spengono da un giorno all'altro. È mancato del tutto il rispetto nei miei confronti. Sono passato per stupido, ci ho perso la faccia. Non ho aperto bocca nonostante fossi innamorato e mi abbia fatto male vederla tra le braccia di un altro"

"È stato il mese e mezzo più brutto della mia vita. Non ho mai aperto bocca nonostante fossi innamorato e mi facesse male vederla tra le braccia di un altro. Ho smosso i voti di mezza Italia per aiutarla a risultare la preferita. Mi sono sentito uno stupido agli occhi di chi ci conosce, sapevano che doveva trattarsi di una pausa di riflessione… Invece anche sui social sono passato per il “cornuto” di turno. Quasi non riuscivo ad uscire di casa dalla vergogna."

Al televoto: Attilio Romita, George Ciupilan e Nikita Pelizon. Chi tra loro sarà il preferito del pubblico?

L'appuntamento con la quindicesima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.