Grande Fratello, le anticipazioni della puntata di questa sera lunedì 13 ottobre

Questa sera, lunedì 13 ottobre, torna in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello: ecco le Anticipazioni della terza puntata!

Questa sera, lunedì 13 ottobre, torna in tv su Canale 5 il Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Simona Ventura, con una terza puntata che promette di regalare non poche emozioni e sorprese. Al fianco della padrona di casa, in studio, ci saranno tre volti amatissimi del mondo dei reality: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, pronti a commentare e analizzare con la loro esperienza ciò che accade nella Casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello, le anticipazioni della terza puntata

Sono stati giorni complessi quelli vissuti dai concorrenti del Grande Fratello: la seconda settimana di permanenza nella Casa più spiata d'Italia ha visto diversi colpi di scena, come l'uscita improvvisa di Anita Mazzotta dal reality per motivi famigliari, ma anche una violenta lite tra Omer e Jonas, avvenuta nella giornata di sabato. La regia del GF è intervenuta e ha censurato parte del litigio, ma i video dei due coinquilini pronti a scagliarsi l'uno contro l'altro hanno iniziato a circolare sul web. Le Anticipazioni della terza puntata rivelano che in studio Simona Ventura affronterà questo argomento e chiederà spiegazioni ai due gieffini. Che sia in arrivo anche una punizione per i due concorrenti?

Spazio anche alla storia di Rasha, la concorrente di origine palestinese che è entrata nel reality durante la seconda puntata, ma ha già conquistato il cuore del pubblico e ha destato l'attenzione degli altri coinquilini. Rasha si trova nel tugurio insieme ad altri tre concorrenti - Flaminia, Omar detto Bena e Ivana -. In settimana, la produzione del GF ha permesso ai nuovi inquilini di invitare per un té e pasticcini due concorrenti che soggiornano nella Casa e il gruppo ha scelto Anita Mazzotta (prima della sua uscita dalla Casa) e Omer Elomari. Il loro incontro si è rivelato fruttuoso e i gieffini hanno ammesso di essere entusiasti dei nuovi coinquilini. Chissà che questa sera non ci sia un rimescolamento di carte e qualcuno del primo gruppo non si ritrovi a soggiornare nel tugurio!

GF, le anticipazioni di questa sera su Canale 5

Le Anticipazioni della terza puntata del Grande Fratello svelano anche che questa sera ci sarà la prima nomination a eliminazione. Al televoto sono finiti Omer, Matteo e Giulio, che sono stati i più votati tra i concorrenti. Nella seconda puntata, Matteo aveva espresso il desiderio di essere nominato, poiché in molti gli avevano fatto notare che non era adatto al reality show, scatenando la risposta infastidita di Simona Ventura. Il pugile è stato accontentato, ma sarà lui a dover lasciare la Casa?

Al momento, i sondaggi online svelano che Omer potrebbe facilmente salvarsi, poiché ha il 53-53% di preferenze da parte del pubblico. A seguire troviamo Matteo con il 25-28% e, infine, Giulio con il 20-22%. Infine, sembra che il Grande Fratello metterà “casalinghe” e “casalinghi” davanti a un bivio facendo loro una proposta provocatoria che richiederà una scelta molto difficile.

