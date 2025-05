Gerri: andiamo a conoscere l'Ispettore Gregorio Esposito in una clip in anteprima esclusiva della serie con Giulio Beranek

Anticipazioni TV

Lunedì 5 maggio tutti davanti al televisore per la prima puntata di Gerri, che va in onda su Rai 1 in prima serata. Il protagonista è Giulio Beranek nei panni dell'Ispettore Gregorio Esposito, che vi facciamo conoscere in una clip in anteprima esclusiva della serie crime.

Mancano solamente due giorni all'arrivo, su Rai 1 in prima serata, della serie Gerri, che porta sul piccolo schermo il personaggio inventato dalla scrittrice Giorgia Lepore e protagonista di 4 romanzi. Gerri è il soprannome di Gregorio Esposito, investigatore trentacinquenne dall'aria malinconica e il fiuto eccezionale che, sotto il sole della Puglia e precisamente a Trani, indaga su una serie di casi in cui sono coinvolte, nel triste ruolo di vittime, persone fragili: bambini, ragazze molto giovani, donne uccise dai loro mariti o compagni.

Interpretato da Giulio Beranek, Gerri ha 35 anni ed è un seduttore. Quasi nessuna sa resistergli, ma guai a volere una relazione stabile con lui. Gerri, infatti è un lupo solitario, forse perché ha un passato doloroso alle spalle. Di origine rom, è stato abbandonato dalla madre quando aveva 5 anni ed è cresciuto in una casa-famiglia. Un vissuto così difficile lo ha spinto a non lasciare andare la sua parte bambina, che ha finito per bloccarlo sentimentalmente.

Gerri non gode delle simpatie del capo della Mobile Santeramo (Massimo Wertmüller) e suscita le invidie del collega Roberto Calandrini (Lorenzo Adorni). In Questura, però, c’è qualcuno che fa il tifo per lui, e cioè Alfredo Marinetti (Fabrizio Ferracane), suo diretto superiore, che lo considera un figlio.

Gerri: una clip in anteprima esclusiva della serie con Giulio Beranek

La prima puntata di Gerri è prevista il 5 maggio. Le altre quattro andranno in onda i lunedì successivi. Ognuna dura almeno un'ora e mezza e quindi può essere considerata un vero e proprio film. La regia della serie è di Giuseppe Bonito e del cast fanno parte anche Valentina Romani, Roberta Caronia, Irene Ferri, Lorenzo Aloi, Cristina Pellegrino, Tony Laudadio, Cristina Cappelli e Carlotta Natoli.

Mentre aspettiamo il primo episodio di Gerri, intitolato I figli sono pezzi di cuore, possiamo entrare nelle atmosfere della serie guardando una clip. È in anteprima esclusiva e ci mostra Gregorio Esposito in compagnia della moglie di Alfredo Marinetti: la bellissima Claudia (Roberta Caronia). Con lei il nostro investigatore si lascia andare a una confidenza, che svela molto della personalità dell'uomo. Gerri è prodotta da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction e con il Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.