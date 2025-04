Fuochi d'artificio, cosa aspettarsi dalla serata finale della fiction sulla Resistenza

Anticipazioni TV

La fiction di prima serata di Rai1 si conclude stasera, degna conclusione il giorno della Liberazione per una storia su dei giovanissimi protagonisti della Resistenza. Tutte la anticipazioni sull'ultimo appuntamento con la serie di Susanna Nicchiarelli.

Una data perfetta, quella della prima serata di Rai 1 di oggi, 25 aprile, per la conclusione della fiction Fuochi d'artificio. Il giorno della Liberazione, festa nazionale di libertà, per la messa in onda della terza e ultima serata dedicata a una fiction capace di raccontare la Resistenza da un punto di vista inusuale. Quello di quattro ragazzine e ragazzini impegnati con coraggio e incoscienza come staffette partigiane in alta montagna, nelle alpi piemontesi fra '44 e '45. Marta, Davide, Sara e Marco, interpretati da Anna Losano, Luca Charles Brucini, Carlotta Dosi, Lorenzo Enrico sono entrati nel cuore dei milioni di telespettatori che stanno seguendo con il fiato sospeso.

Stanchi di essere trattati come bambini, quando per caso scoprono che la loro età consente di evitare sospetti e perquisizioni, decidono di aiutare in segreto i partigiani. I quattro giovani amici assumono così l’identità del fantomatico “Sandokan”, un ribelle che mette in difficoltà i nazisti e i fascisti della valle. Tra salite e discese mozzafiato, pericoli e grandi prove di coraggio, Marta e i suoi amici contribuiranno a loro modo alla vittoria finale della Resistenza e alla liberazione del nostro Paese dall’occupazione nemica. Mai come nell'appuntamento di stasera lo scopriremo insieme.

Fuochi d’artificio è un adattamento dall’omonimo romanzo di Andrea Bouchard, con la regia di Susanna Nicchiarelli, una produzione Fandango-Matrioska in collaborazione con Rai Fiction, nell’ambito delle iniziative per l’80° anniversario della Liberazione. Scritto da Marianna Cappi e Susanna Nicchiarelli con la collaborazione di Andrea Bouchard. Nel cast: Anna Losano, Luca Charles Brucini, Carlotta Dosi, Lorenzo Enrico, Carla Signoris, Bebo Storti, Alessandro Tedeschi, Paolo Briguglia, Barbara Ronchi, Francesco Centorame.

Le Anticipazioni sulla Serata Finale di Fuochi d'artificio

Episodio 5 - Ribelle

Mentre i suoi famigliari, in preda all’angoscia, la cercano ovunque, Marta cerca a sua volta Sara, che ha perso di vista durante l’attacco degli alpini tedeschi. L’accompagna Vittorio, un partigiano al quale Marta si lega in modo fraterno, tanto da rivelargli il suo sogno di mettere fuori uso l’arsenale tedesco.

Episodio 6 - Liberi tutti

Marta e Sara tornano sulle loro montagne dopo mesi di distanza precauzionale e si ricongiungono con Davide e Marco. È giunta l’ora di mettere in atto il piano di Marta e Vittorio. È un progetto folle, in cui ognuno di loro ha un ruolo cruciale. La pace è dietro l’angolo e, con essa, la possibilità per Marta di vivere finalmente il primo amore.