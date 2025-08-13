Fragili 2 arriva su Canale5 stasera e domani, 13 e 14 agosto 2025: ecco le anticipazioni

Anticipazioni TV

Arriva in prima serata su Canale5 il sequel della miniserie Fragili, con Corinne Clery, Barbara Bouchet e Massimo Dapporto. Scopriamo insieme la anticipazioni dei due episodi in onda stasera e domani, 13 e 14 agosto 2025.

Nella settimana di Ferragosto, Canale5 ci regala un doppio appuntamento con una miniserie molto dolce e piena di sentimento. Stasera e domani, 13 e 14 agosto 2025, arriva Fragili 2, il sequel della fiction con Corinne Clery, Barbara Bouchet e Massimo Dapporto. La dolce storia di un gruppo di anziani “costretto” alla convivenza con un gruppo di giovanissimi, si è rinnovata per una seconda stagione, in cui sarà ancora più evidente come sia possibile – per quanto a volte molto complicata – l’integrazione generazionale. Ma vediamo insieme cosa ci aspetta nella prima serata di oggi e domani.

Fragili 2: il sequel della miniserie di Canale5 va in onda oggi e domani in prima serata

Dopo aver fatto un piccolo ripasso durante lo scorso weekend con la prima stagione di Fragili, oggi e domani – alle ore 21.40 circa – andrà in onda la seconda stagione, il sequel, della miniserie con Corinne Clery, Barbara Bouchet e Massimo Dapporto. Fragili 2 ci aspetta su Canale5 e nelle due puntate che saranno trasmesse in prima serata, promette di farci avere le stesse emozioni provate con i primi due episodi, andati in onda – per la prima volta – il 16 agosto 2024 e riproposti, come detto prima, nelle giornate di sabato e domenica 9 e 10 agosto 2025.

La miniserie Fragili si è rinnovata con lo stesso spirito con cui è cominciata e in questo nuovo capitolo, vedremo la comunità del Casale impegnata a gestire nuove sfide. La serie si ripropone di dare uno sguardo autentico – e senza alcun filtro – sui conflitti generazionali e sul bisogno comune di comunità ma anche sulle fragilità personali di ognuno di noi, raccontando paure, legami veri e scelte a volte difficili ma necessarie. Protagonisti, ancora una volta, di questo racconto sono due gruppi, apparentemente in antitesi: da una parte un nutrito numero di “anziani”, dall’altro una comitiva di giovani orfani. Due visioni diverse, a volte in contrasto e che per divergenze generazionali, rischiano di non capirsi. Eppure qualcosa di magico e di inaspettato accade. Da una quasi scontata incapacità comunicativa, nasce un rapporto d’amore e di aiuto reciproco ma soprattutto sincero, in grado di sfatare credenze e stereotipi. Ma cosa succederà in questo nuovo mini ciclo di episodi? Scopriamolo insieme.

Fragili 2: ecco le anticipazioni dei due episodi in onda oggi e domani

Fragili 2 va in onda oggi e domani, 13 e 14 agosto 2025, in prima serata su Canale5. Vediamo insieme le trame delle due puntate.

Nella puntata del 13 agosto, i ragazzi dell’Arca di Noè si scontrano con la diffidenza dei loro vicini e nascono nuove tensioni personali. Marco è molto triste e provato per la partenza di Claudia e cerca, in ogni modo di riprendersi. Renato e Angelica sembrano invece molto felici ma l’arrivo di Patrizio, il padre di Pippo, finisce per scombinare ogni equilibrio. Edoardo deve affrontare il problema della madre alcolista mentre Omar riesce a ritrovare suo fratello Adam, che fa breccia nel cuore di Mattia. Jia organizza le nozze di Rosa e Gianni ma la sposa, stupisce tutti non presentandosi all’altare. Adele invece comincia a frequentare un uomo più giovane.

Nella puntata del 14 agosto, Rosa e Gianni – dopo quanto successo – si chiedono quale sarà il loro futuro mentre Marco comincia ad aprirsi a una nuova conoscenza. Renato sospetta di essere stato tradito ma il tradimento, in realtà, non è mai esistito. Angelica, dopo aver scoperto che Patrizio è un ladro, lo caccia via. In preda alla furia e al rancore, l’uomo appicca un incendio che mette in pericolo il Casale. Questo terribile dramma diventa occasione di rinascita per tutti. I ragazzi e i residenti uniscono le forze per superare ogni difficoltà e Rosa capisce di essere pronta a dire “sì”.

Fragili 2 va in onda oggi e domani - 13 e 14 agosto 2025 - su Canale5.