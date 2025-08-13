TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Fragili 2 arriva su Canale5 stasera e domani, 13 e 14 agosto 2025: ecco le anticipazioni
Anticipazioni TV

Fragili 2 arriva su Canale5 stasera e domani, 13 e 14 agosto 2025: ecco le anticipazioni

Silvia Farris
5

Arriva in prima serata su Canale5 il sequel della miniserie Fragili, con Corinne Clery, Barbara Bouchet e Massimo Dapporto. Scopriamo insieme la anticipazioni dei due episodi in onda stasera e domani, 13 e 14 agosto 2025.

Fragili 2 arriva su Canale5 stasera e domani, 13 e 14 agosto 2025: ecco le anticipazioni

Nella settimana di Ferragosto, Canale5 ci regala un doppio appuntamento con una miniserie molto dolce e piena di sentimento. Stasera e domani, 13 e 14 agosto 2025, arriva Fragili 2, il sequel della fiction con Corinne Clery, Barbara Bouchet e Massimo Dapporto. La dolce storia di un gruppo di anziani “costretto” alla convivenza con un gruppo di giovanissimi, si è rinnovata per una seconda stagione, in cui sarà ancora più evidente come sia possibile – per quanto a volte molto complicata – l’integrazione generazionale. Ma vediamo insieme cosa ci aspetta nella prima serata di oggi e domani.

Fragili 2: il sequel della miniserie di Canale5 va in onda oggi e domani in prima serata

Dopo aver fatto un piccolo ripasso durante lo scorso weekend con la prima stagione di Fragili, oggi e domani – alle ore 21.40 circa – andrà in onda la seconda stagione, il sequel, della miniserie con Corinne Clery, Barbara Bouchet e Massimo Dapporto. Fragili 2 ci aspetta su Canale5 e nelle due puntate che saranno trasmesse in prima serata, promette di farci avere le stesse emozioni provate con i primi due episodi, andati in onda – per la prima volta – il 16 agosto 2024 e riproposti, come detto prima, nelle giornate di sabato e domenica 9 e 10 agosto 2025.

La miniserie Fragili si è rinnovata con lo stesso spirito con cui è cominciata e in questo nuovo capitolo, vedremo la comunità del Casale impegnata a gestire nuove sfide. La serie si ripropone di dare uno sguardo autentico – e senza alcun filtro – sui conflitti generazionali e sul bisogno comune di comunità ma anche sulle fragilità personali di ognuno di noi, raccontando paure, legami veri e scelte a volte difficili ma necessarie. Protagonisti, ancora una volta, di questo racconto sono due gruppi, apparentemente in antitesi: da una parte un nutrito numero di “anziani”, dall’altro una comitiva di giovani orfani. Due visioni diverse, a volte in contrasto e che per divergenze generazionali, rischiano di non capirsi. Eppure qualcosa di magico e di inaspettato accade. Da una quasi scontata incapacità comunicativa, nasce un rapporto d’amore e di aiuto reciproco ma soprattutto sincero, in grado di sfatare credenze e stereotipi. Ma cosa succederà in questo nuovo mini ciclo di episodi? Scopriamolo insieme.

Fragili 2: ecco le anticipazioni dei due episodi in onda oggi e domani

Fragili 2 va in onda oggi e domani, 13 e 14 agosto 2025, in prima serata su Canale5. Vediamo insieme le trame delle due puntate.

Nella puntata del 13 agosto, i ragazzi dell’Arca di Noè si scontrano con la diffidenza dei loro vicini e nascono nuove tensioni personali. Marco è molto triste e provato per la partenza di Claudia e cerca, in ogni modo di riprendersi. Renato e Angelica sembrano invece molto felici ma l’arrivo di Patrizio, il padre di Pippo, finisce per scombinare ogni equilibrio. Edoardo deve affrontare il problema della madre alcolista mentre Omar riesce a ritrovare suo fratello Adam, che fa breccia nel cuore di Mattia. Jia organizza le nozze di Rosa e Gianni ma la sposa, stupisce tutti non presentandosi all’altare. Adele invece comincia a frequentare un uomo più giovane.

Nella puntata del 14 agosto, Rosa e Gianni – dopo quanto successo – si chiedono quale sarà il loro futuro mentre Marco comincia ad aprirsi a una nuova conoscenza. Renato sospetta di essere stato tradito ma il tradimento, in realtà, non è mai esistito. Angelica, dopo aver scoperto che Patrizio è un ladro, lo caccia via. In preda alla furia e al rancore, l’uomo appicca un incendio che mette in pericolo il Casale. Questo terribile dramma diventa occasione di rinascita per tutti. I ragazzi e i residenti uniscono le forze per superare ogni difficoltà e Rosa capisce di essere pronta a dire “sì”.

Fragili 2 va in onda oggi e domani - 13 e 14 agosto 2025 - su Canale5.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Silvia Farris
  • Redazione nella sezione TV di Comingsoon.it
  • Esperta in Comunicazione Storica e multimedialità
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Belen Rodriguez bacia la sua nuova fiamma: un avvocato ''apprezzato nel giro della Roma Bene''
news VIP Belen Rodriguez bacia la sua nuova fiamma: un avvocato ''apprezzato nel giro della Roma Bene''
Alda D'Eusanio senza filtri: "La tv è banale e ripetitiva. Barbara D’Urso? Merita Ballando con le stelle"
news VIP Alda D'Eusanio senza filtri: "La tv è banale e ripetitiva. Barbara D’Urso? Merita Ballando con le stelle"
DOC - Nelle tue Mani Anticipazioni nuova stagione: nel cast al fianco di Luca Argentero ci sarà proprio lei!
news VIP DOC - Nelle tue Mani Anticipazioni nuova stagione: nel cast al fianco di Luca Argentero ci sarà proprio lei!
Ballando con le stelle, le ultime indiscrezioni sulla partecipazione di Barbara D'Urso: "Ecco con chi vuole ballare"
news VIP Ballando con le stelle, le ultime indiscrezioni sulla partecipazione di Barbara D'Urso: "Ecco con chi vuole ballare"
If you Love Anticipazioni 13 e 14 agosto 2025: Leyla rischia di essere smascherata!
anticipazioni TV If you Love Anticipazioni 13 e 14 agosto 2025: Leyla rischia di essere smascherata!
Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 agosto 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 agosto 2025
Uomini e Donne, Armando Incarnato replica alle critiche: “La mia vita è pulita a 360 gradi"
news VIP Uomini e Donne, Armando Incarnato replica alle critiche: “La mia vita è pulita a 360 gradi"
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: il sì con un anello da record
news VIP Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: il sì con un anello da record
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV