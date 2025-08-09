TGCom24
Fragili: Oggi e Domani, 9 e 10 agosto 2025, su Canale5 dopo Beautiful e Viola come il mare

Francesca Simone

Oggi, sabato 9 agosto 2025, e domani, domenica 10 agosto 2025, a tenerci compagnia nel pomeriggio di Canale 5 sarà la miniserie Fragile. Ecco di che cosa tratta la fiction in questione!

Fragili: Oggi e Domani, 9 e 10 agosto 2025, su Canale5 dopo Beautiful e Viola come il mare

Oggi, sabato 9 agosto 2025, e domani, domenica 10 agosto 2025, verso le 15:40 andrà in onda su Canale 5 rispettivamente la prima e la seconda parte della miniserie Fragili. La fiction verrà trasmessa entrambi i giorni dopo il consueto appuntamento con la soap americana Beautiful e la serie Viola come il mare, e prima di quello con il serial turco Innocence. Ma scopriamo insieme qualcosa in più su Fragili, tra cui qualche curiosità e la sua trama.

Fragili: Tutte le Curiosità e la Trama della miniserie di Canale 5

Fragili è una miniserie diretta dal regista Raffaele Mertes ed il cui soggetto e la cui sceneggiatura sono stati trattati da Bruno Frustaci e Chiara Frustaci. Fragili è andata in onda lo scorso anno, e quest'anno Mediaset ha voluto riproporla in replica; la prima parte andrà in onda sabato 9 agosto 2025 e la seconda domenica 10 agosto 2025, sempre nel daytime di Canale 5. Nello specifico, questa serie troverà il suo spazio verso le 15:45, subito dopo Viola come il mare e prima di Innocence. Nel cast ritroviamo anche: Massimo Dapporto nei panni di Gianni, Corinne Cléry in quelli di Adele, Barbara Bouchet in quelli di Rosa e Maurizio Mattioli in quelli di Cesare. La storia è incentrata su un gruppo di persone anziane che vengono improvvisamente sfrattate dalla casa di riposo in cui alloggiavano da tempo. Allora, spaesati, si rendono conto di non avere molta altra scelta: sono costretti a trovare rifugio altrove, e nello specifico in una comunità educativa per dei giovani che non hanno una famiglia. Dunque, gli anziani avranno l'occasione di stare a stretto contatto con i ragazzi, e loro convivenza "forzata" li porterà a vivere un'avventura a dir poco edificante ed emozionante. Infatti, nonostante gli scontri iniziali, alla fine le due generazioni riusciranno a trovare un punto d'incontro, tanto da far sì che si venga a formare una nuova e particolare famiglia. Questa serie tv, tra l'altro, è ispirata ad una commovente storia vera.

Fragili ci aspetta sabato 9 e domenica 10 agosto 2025 a partire dalle 15:40 su Canale 5.

