Fosca Innocenti 2 Anticipazioni: Stasera l'Ultima Puntata in onda su Canale 5

Stasera, venerdì 3 febbraio 2023, appuntamento con l'ultima puntata di Fosca Innocenti 2. Fosca riuscirà a ricomprare il casale? Scopriamolo insieme.

Fosca Innocenti 2: ecco cosa è successo nella Terza Puntata

Nella terza puntata di Fosca Innocenti 2, Fosca e Cosimo hanno dovuto lottare per il loro amore. Una serie di incomprensioni e lo zampino di Lapo, hanno finito per allontanare i due innamorati. A peggiorare la situazione ci si è messa una brutta notizia per Fosca. La banca non le ha concesso l’agognato prestito. Il casale è quindi a rischio e stanno per scadere i venti giorni concessi da Lapo. Fosca, che intanto ha dovuto risolvere un caso legato alla sua migliore amica Ginevra, ha cercato in ogni modo di convincere il suo ex fidanzato a concederle ancora del tempo, accogliendo addirittura un invito a cena da parte sua. Ma capito che Lapo non cambierà mai e sarà sempre il solito viziato e prepotente, Fosca ha deciso di non affidarsi più alle sue promesse. Per fortuna nel corso dell’episodio tra lei e Cosimo le cose si sono sistemate e l’enologo ha deciso di vendere tutte le sue proprietà per aiutare la compagna a riacquistare la sua casa e la sua terra che intanto hanno trovato un acquirente. Rosa invece ha cominciato a frequentare assiduamente José, con cui sembra essere scoccato l’amore, Giulia ha dovuto ancora affrontare Greta, la fotografa che le ha spezzato il cuore e che sembra non volerla lasciare in pace, nonostante le due si siano dette addio e Pino ha promesso a Penelope di tornare in Sicilia per lei. Peccato però che il poliziotto non lo abbia detto a Rita, che pare essersi convinta a concedergli un'opportunità.

Fosca Innocenti 2: ecco succederà nell'Ultima Puntata in onda stasera su Canale5

Nella quarta e ultima puntata della Fiction di Canale5, Fosca e Cosimo si sono ritrovati e ora sono più uniti che mai. Purtroppo però i due si trovano subito ad affrontare un problema: Lapo ha trovato un acquirente per il casale ed è pronto a sbarazzarsene. Fosca è molto spaventata di dover perdere la sua casa e promette di fare di tutto per impedire che questo accada. Intanto il lavoro la impegna nella risoluzione di un altro intricato caso. Stavolta si tratta della morte di un talentuoso esperto di profumi, ucciso durante un importante concorso. L'autopsia e l'incredibile fiuto di Fosca rivelano subito la causa del decesso. Tra i sospettati ci sono due finalisti della gara, molto competitivi e critici nei confronti della vittima. Ma a questi si aggiunge un terzo indiziato, il padre adottivo della vittima, anche lui esperto di profumi e creatore di indimenticabili essenze. Il vicequestore scopre che l'uomo nasconde un passato torbido, che cerca di dimenticare. A fare da contorno a questo ultimo caso, ci sono anche le storie sentimentali di Rosa, Giulia e Pino, che si trovano a dover fare delle scelte, difficili ma necessarie.

