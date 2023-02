Fiori sopra l'Inferno: Stasera secondo appuntamento con la serie thriller di Rai 1

Anticipazioni TV

Torna stasera su Rai 1 con il secondo appuntamento Fiori sopra l'inferno la nuova fiction thriller tratta dal romanzo di Ilaria Tuti con protagonista il commissario Teresa Battaglia interpretato da Elena Sofia Ricci.

La montagna innevata, un paesaggio idilliaco che nasconde nei suoi boschi un passato cupo, legato ai suoi abitanti. Torna la prima visione in prima serata su Rai 1, stasera lunedì 20 febbraio, Fiori sopra l'inferno, nuova serie diretta da Carlo Carlei, coprodotta da Rai Fiction con Publispei, la casa di produzione presieduta da Verdiana Bixio, tratta dal romanzo di Ilaria Tuti, pubblicato da Longanesi e capace di farsi strada con decisione fra i thriller più amati, specie dopo i libri successivi, tutti con protagonista un commissario burbero e arcigno, ma dalla grande e nasconsta umanità. Teresa Battaglia è interpretata da Elena Sofia Ricci, in un ruolo per lei decisamente inedito.

Una donna matura, profiler con esperienza e grande senso per l'indagine degli esseri umani, non solo delle loro azioni. Ormai accolto nella "famiglia" senza fronzoli e molto allargata della battaglia, il giovane ispettore Massimo Marini (Giuseppe Spata), con il veterano ispettore capo Giuseppe Parisi (Gianluca Gobbi), si trovano a seguire le piste di un killer inquietante. Con Teresa Battaglia si stanno confrontando con un affiatato gruppo di bambini che, "come dei piccoli “Goonies”, nell’amicizia trovano la forza di non pensare al dolore che si nasconde nelle loro case e di sognare un mondo e una vita migliori".

Le Anticipazioni sulla Seconda Serata di Fiori sopra l'Inferno

Grazie a Marini Teresa recupera i sensi e insieme vanno alla scuola per parlare con Mathias. Tra gli alberi, l’uomo dal tabarro osserva gli scolari uscire, quando all’improvviso vede un fuoristrada che quasi investe una signora con un passeggino. L’uomo segue l’auto, la ferma e inizia a colpirla. Teresa e Marini assistono alla scena, inseguono invano lo strano montanaro. Dalla scientifica arrivano buone notizie, mentre quelle che arrivano dalla dottoressa Mura non sono per niente rassicuranti. I bambini tornano nel bosco e scoprono uno stavolo abbandonato. Intanto Melania Kravina è sparita e mentre la scientifica analizza la sua auto, Marini e Parisic. La trovano poco distante, ancora in vita. La pressione aumenta e Teresa decide di trasferirsi a Travenì. È notte fonda. Il figlio del Sindaco è alla guida del fuoristrada che era davanti alla scuola. È con gli amici. Corre veloce fino a che l’uomo dal tabarro li arresta. David scende e di colpo viene afferrato per il collo. L’uomo inizia a stringere sotto lo sguardo impietrito degli amici.

David Knauss viene portato via in ambulanza mentre gli amici confermano a Parisi e a Marini che l’aggressore era lo stesso della scuola. Intanto Teresa va in ospedale e David le descrive l’uomo. Teresa chiede un elenco di tutti gli uomini con gli occhi azzurri, tra i 30 e i 50 anni che vivono in quelle zone. Intanto il papà di Lucia viene fermato mentre tenta di varcare il confine e quando Teresa gli mostra la foto di Lucas Ebran, Dante Kravina riconosce in lui l’uomo dal tabarro. La stessa conferma arriva anche da David. Dopo la scuola Mathias, Lucia e Diego parlano con il padre di Oliver e gli raccontano di quanto Visiel lo tormenti. La sera Brughi va a casa del bidello e quando l’uomo gli apre, Brughi lo colpisce violentemente. I bambini sono tornati allo stavolo e quando aprono la botola trovano uno scheletro. Intanto l’uomo dal tabarro, nascosto tra gli alberi, attende paziente l’auto di Viesel e il suo sguardo si accende di terrore quando lo vede apparire davanti a sé...